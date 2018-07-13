Рынки цветных металлов остаются под давлением из-за эскалации торговых войн

В прошедший период на рынках цветных металлов преобладала негативная динамика, обусловленная ужесточением денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира, а также эскалирующей торговой войной.

В ходе июньского заседания ФРС США процентная ставка была повышена, а протокол совещания сообщил о росте вероятности повышения процентной ставки в 2018 г. на четырёх заседаниях. Представители ЕЦБ всё больше упоминают необходимость сворачивания программы стимулирования с сентября 2018 г. и возможного повышения ставки уже в июле или сентябре 2019 г.

Эскалация торговых войн снижает потенциал потребления металлов в мире. Взаимное увеличение торговых пошлин между Китаем США может привести к замедлению темпов роста мировой экономики как минимум на 0,5%. Потребление цветных металлов, особенно меди, имеет тесную связь с развитием экономики, поэтому в данном случае инвесторы предпочитают продавать металлы.

По данным Marex Spectron, совокупные короткие позиции в меди достигли максимума с 2016 г. В Шанхае крупные трейдеры сокращают длинные позиции в этом рынке.

Кроме того, на рынки цветных металлов в прошедший период оказывали влияние факторы, имеющие непосредственное фундаментальное отношение к конкретным рынкам.

В прошедший период наибольшее снижение показала стоимость цинка под влиянием восстановления производства металла в связи с перезапуском в эксплуатацию выведенных ранее шахт. Множество цинкового концентрата поступает на рынок по всему миру, а спрос в Китае начал замедляться.

При этом ассоциация производителей Китая сообщает о возможном сокращении производства цинка на 10% крупнейшими местными производителями в связи с экологическими требованиями и низкими ценами, что означает удаление около 400 тыс. тонн металла с рынка. Согласно исследованию Antaike, в январе-апреле 2018 г. объём производства рафинированного цинка в Китае вырос на 2,7% к аналогичному периоду 2017 г.

Значительное снижение в прошедший период показали рынки никеля, меди, свинца в ожидании падения потребления металлов из-за торговых трений между США и Китаем. Изменение торговых отношений приведёт к изменениям в структуре рынков цветных металлов, что также увеличивает риски для участников рынка. Снижение цен также отражает повышение предложения меди и никеля из Чили Индонезии . В Китае увеличилось производство свинца.

Производство меди в Чили в мае, по данным Cochilco, выросло на 6,1% в годовом выражении и составило 494,5 тыс. тонн. С января по май 2018 г. производство меди составило 2,36 млн тонн, что на 13,5% выше, чем в аналогичный период 2017 г. Производство на шахте Escondida удвоилось, несмотря на трудовые споры с профсоюзами.

Согласно данным ICSG, мировое производство меди увеличилось на 7% за первые три месяца 2018 г. Апрельский прогноз группы предполагал, что рост производства меди в 2018 г. составит около 3%. Отдельно отмечается, что производство меди в текущем году проходит без остановок, несмотря на необходимость урегулирования трудовых споров в крупнейших регионах производства — Чили и Индонезии.

Самой значительной потерей в производстве меди в этом году может стать закрытие медеплавильного завода Tuticorin в индийском штате Тамил-Наду, принадлежащем компании Vedanta Resources, общей мощностью производства рафинированной меди 400 тыс. тонн в год. Потребление меди в Индии оценивается в размере 1,5 млн тонн, а выбытие 400 тыс. тонн приведет к необходимости увеличения импорта меди на 200 тыс. тонн.

Ужесточить ситуацию с поставками на рынке меди может простой завода PASAR на Филиппинах , принадлежащего компании Glencore, которая восполняет урон от тайфунов и намерена работать со сниженной скоростью во второй половине года, в связи с заменой кулеров на блоке серной кислоты.

Поставки медного лома из США в Китай приостанавливаются в связи с закрытием инспекционного агентства AQSIQ по предоставлению услуг по предотгрузочной инспекции в США, функции которого должны быть переданы непосредственно таможенным органам Китая. Сокращение импорта медного лома может привести к росту импорта в Китай рафинированной меди или медного концентрата. По статистическим данным, в январе-мае 2018 г. импорт меди в Китай увеличился на 17% к аналогичному периоду 2017 г., а импорт концентратов — на 14%.

Рынок алюминия потерял в прошедший период 2,4%, т.к. поставки «РУСАЛа» на рынок увеличились в связи с некоторым смягчением американских санкций. Экспорт алюминия с российских заводов «РУСАЛа» в июне вырос на 49% к маю до 294 тыс. тонн. В 1 полугодии 2018 г. экспорт алюминия составил 1,27 млн тонн, что на 9% ниже, чем в аналогичный период 2017 г.

По заявлению министра промышленности и торговли Д. Мантурова Россия будет стимулировать рост внутреннего потребления алюминия на 300 тыс. тонн на фоне санкций США. По словам министра, объём внутреннего потребления может вырасти до 2,5 млн тонн за пять лет.

Премии на поставку алюминия в США продолжали расти под влиянием создающегося дефицита на рынке. Американский институт пивоваров, которые не смогли захеджировать рост премий при снижающихся ценах на металл на LME, подал заявление в Министерство юстиции о манипулировании ценами на алюминий.

Из всех мировых производителей алюминия лишь Австралии было предоставлено постоянное освобождение от пошлин на сталь и алюминий при поставках металла в США. Тем не менее объёмы производства алюминия в Австралии (около 1,2 млн тонн) пока не могут полностью покрыть дефицит на рынке и выбытие прочих поставщиков.

Отдельно можно отметить рост поставок алюминия из Индии на 36% в 2017-18 годах, которые выиграли от введения санкций США к «РУСАЛу». Ожидается, что рост внутреннего производства металла будет способствовать росту экспорта в 2018-19 годах. Основными импортёрами индийского алюминия стали Южная Корея (31% от общей доли импорта), Малайзия (30%) и США (11%).

Производство первичного алюминия в стране составило 3,39 млн тонн в 2017-18 годах, а внутреннее потребление составило 2,08 млн тонн. Согласно отчету CARE Ratings, производство алюминия в Индии прогнозируется на уровне 3,42 млн тонн в этом финансовом году.

Китайская компания Aluminium Corp. China (Chalco) вынуждена сократить выпуск глинозёма на некоторых своих производственных линиях в китайской провинции Шаньси из-за высоких цен на бокситы и низких цен на глинозем. Chalco является одним из крупнейших производителей глинозёма в мире, с годовой мощностью в 16,86 млн тонн на конец 2017 г.

Японские покупатели согласовали премии на поставку алюминия в 3 кв. 2018 г. в размере $132/тонна против $129/тонна.

Запасы металлов в Лондоне на LME в прошедший период в основном снижались, за исключением значительно увеличившихся запасов олова. Наибольшее падение наблюдалось в запасах меди, никеля, алюминия.

В Шанхае также в прошедший период происходило снижение запасов металлов. Особенно сильно упали запасы цинка и свинца.

В прошедший период рынки цветных металлов оставались под влиянием эскалации торговых войн и укрепления курса доллара США, действовавших на цены негативно.

Дальнейшее укрепление курса доллара США способно и далее оказывать давление на цены. Спрос на цветные металлы по всему миру, особенно в Китае, под вопросом. В период реструктуризации рынков и перенастройки торговых потоков возможно снижение потребления металлов. Поддержку рынкам цветных металлов будут оказывать растущие инфляционные ожидания.