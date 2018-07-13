США отказали Франции в просьбе по антииранским санкциям

Ле Мэр: США отказались освобождать Францию от антииранских санкций

Париж выделил ключевые области, где он ожидал либо освобождения, либо продления периодов сворачивания деятельности для французских компаний, включая энергетику, банковское дело, фармацевтику и автомобильную промышленность, пишет Reuters

Освобождение от американских санкций имеет решающее значение для работы нефтегазового гиганта Total над многомиллиардным газовым проектом в Иране и для совместного предприятия автопроизводителя PSA Group в блежневосточной стране.

"Мы только что получили ответ министра финансов [США] Стива Мнучина: он отрицательный", — сказал Ле Мэр в интервью Le Figaro.

По его словам, Европа должна быстро реагировать на действия Вашингтона и защищать свой экономический суверенитет.

"Европа должна обеспечить себя инструментами, необходимыми для защиты от экстерриториальных санкций", — отметил французский министр.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что страна выходит из международной ядерной сделки с Ираном, и пообещал восстановить санкции против Тегерана . Вашингтон дал европейским компаниям, ведущим бизнес в Иране, от 90 до 180 дней, чтобы свернуть инвестиции, в противном случае фирмы подвергнутся риску вторичных американских санкций.

Администрация Трампа, в частности, оказывает давление на своих союзников, чтобы те к ноябрю сократили импорт нефти из Ирана до нуля.

Как сообщали "Вести. Экономика", Европейская комиссия в мае решила начать процесс применения закона, который запрещает европейским компаниям соблюдать санкции США против Ирана и не признает каких-либо судебных решений, обеспечивающих соблюдение американских санкций. Эта мера используется впервые за более чем два десятилетия.

Генеральный директор Total Патрик Пуянне в июне пессимистично оценил перспективы энергетического гиганта в Иране в связи с санкциями США.

"Нет ни одной международной компании, подобной Total, которая могла бы работать в какой-либо стране со вторичными санкциями. У меня нет на это права. Это просто реальность мира", — сказал глава компании.