«Сезон дешевых овощей»: падение цен на продукты в августе оценил эксперт

"Снижение цен на продукты в августе обусловлено сезонным фактором — это постоянное явление, оно наблюдается практически ежегодно. Разнится только уровень снижения инфляции — в какой-то год из-за совпадения негативных факторов он бывает минимальным, в другие годы рост цен просто останавливается, наблюдается и дефляция. Здесь роль играют погодные факторы, которые повышают урожай, а также сопутствующие макроэкономические колебания.

К примеру, в августе прошлого года мы видели практически рекордную дефляцию — из-за сезонного фактора общий рост цен в стране снизился на 0,6%. В этом году экономика РФ максимум может повторить такой показатель, превысить его практически нереально. А если вновь вырастут цены на бензин, как было весной, то эффект снижения цен может быть частично или полностью нивелирован. Этот и другие негативные экономические факторы полностью исключать никогда не стоит", — отмечает аналитик.

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России второй год подряд. В августе прошлого года цены уменьшились впервые с 2011-го: дефляция составила почти 0,6%. В ведомстве полагают, что в этом году эффект будет, скорее всего, ниже. При этом в ближайшие месяцы инфляция будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары. Экономисты пришли к выводу, что в среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составит 5–10%, отдельные продукты могут подешеветь и на четверть.

"На эффект дефляции из-за сезонного фактора может повлиять то, что уже признал Минсельхоз — в этом году из-за неблагоприятной погоды весной урожай пшеницы будет ниже, чем в прошлом. Однако другие товары, безусловно, покажут снижение цен. Это всегда временный фактор — именно на август приходится пик сбора урожая, когда на прилавки поступает максимум свежей продукции.

В этот же месяц растет и спрос — граждане занимаются консервацией, перерабатывающие предприятия заготавливают продукцию впрок. Однако процесс не длится долго — примерно к середине сентября этот ажиотаж постепенно спадает, и цены на товары сейскохозяйственной отрасли плавно возвращаются в рамки, в которых будут торговаться весь следующий год. Однозначный прогноз по влиянию сезонного фактора на экономику быть не может, но пока все указывает на то, что инфляцию в ближайший год удастся удержать в рамках заявленных Центробанком 4%", — считает эксперт.

Внешние факторы риска

Даже на фоне общего ускорения инфляции в этом году, в Минэкономразвития и ЦБ уверены, что она уложится в цель — 4%. МЭР ожидает роста стоимости товаров и услуг в 2017-м на 3,1%, ЦБ — на 3,5–4%. По мнению регулятора, в 2018 году на ускорение роста цен повлияет и повышение НДС с 18 до 20% с 2019 года, поскольку частично этот эффект начнет проявляться уже сейчас. По последним оценкам Росстата , рост цен с начала года составил 2%. В июне больше всего подорожала морковь, капуста и свекла — от 19 до 23%. Также на 4,6% возрос в цене сахар, на 1,7% — мясо. Однако на 23-25% подешевели огурцы и помидоры. На 4,6% снизились цены на яйца, на 3,4% — на бананы, а на 3,1% — на чеснок.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021–2024 годов этот показатель будет держаться на целевом уровне в 4%, говорится в «Картине экономики» министерства за июнь.

"Не стоит забывать, что в этом году мы ждем инфляцию на уровне 4% по итогам года, на повторение чуда прошлого года в показателе 2,6% едва ли стоит рассчитывать. На ситуацию могут повлиять факторы, никак от России не зависящие — к примеру, общий спад в мировой торговле из-за экономических войн между США Китаем . Кроме того, возможно снижения роста развивающихся экономик и существенный отток из них капитала. Российская экономика работает в парадигме мировой, от этого никуда не деться.

Кроме того, стоит принимать в внимание уже спрогнозированную коррекцию, которую отдельные аналитики склонны называть новым экономическим кризисом. Предположительно это произойдет в ближайшие два года и принесет целый ряд негативных эффектов. В этом случае рост инфляции в РФ может выйти за рамки таргета Банка России, что скажется и на росте цен, в том числе на продукты", — заключает Антон Шабанов.