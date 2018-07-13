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Индекс МосБиржи проторгуется в пятницу в пределах 2290-2325 п
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Индекс МосБиржи проторгуется в пятницу в пределах 2290-2325 п 

Прайм 2 часа назад
Российский рынок акций начал торги пятницы в «зеленой» зоне. К настоящему времени ведущие биржевые индексы поднимаются в среднем на 0,2%, спросом пользуются акции «М. Видео» и «Уралкалия». В «красной» зоне остаются бумаги «Башнефти» и «ПИКа».
Внешний фон к текущей сессии сложился смешанным. Американские рынки закрыли торги четверга заметным подъемом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете дорожает на 0,24%. Цены на нефть сегодняшним утром корректируются. Баррель североморского сырья Brent стоит $74,16 (-0,4%). В нефти все еще высоки уровни волатильности, инвесторы явно ищут новую точку опоры.
Курс пары евро/доллар сегодня утром слегка снижается. Основные торги сейчас идут около 1,1660. Валютный сектор продолжает наблюдать за развитием истории с торговыми войнами и ждет реакций Китая, которые, по идее, должны перейти из теоретической плоскости в практическую.
Российский рубль в первый час торгов двигался без единой идеи в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени стоит 62,31 руб. (+0,1%). Вероятный диапазон торгов по паре доллар/рубль на сегодня составляет 62,10-62,75 руб., а в паре евро/рубль — 72,20-72,85 руб. Геополитический фон оценивается как спокойный.
Индекс МосБиржи проторгуется в пятницу в пределах 2290-2325 пунктов. Не исключено, что под занавес недели рублевый индикатор будет консолидироваться в узком торговом коридоре в ожидании итогов встречи президентов США и РФ.
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе, при этом указывая, что поведение инфляции будет зависеть от динамики продовольственных цен. По мнению экспертов, по итогам августа дефляция составит 0,2%. Стоит отметить, что в августе практически всегда происходит небольшое замедление темпов роста инфляции, либо вовсе дефляция. Это связано с наступлением сезона сбора урожая. Появление большого количества отечественного продовольствия приводит к коррекции цен. Так, в августе прошлого года дефляция составила 0,6%. В этом году процент снижения будет существенно меньше.
По итогам года инфляция все же возрастет из-за роста проинфляционных рисков. Существенную роль в динамике показателя сыграет решение правительства повысить ставку НДС до 20%. На фоне роста ставки НДС инфляция в этом году может увеличиться на 0,5%-1%, то есть до 3,5%. В следующем году инфляция может превысить таргет в 4% и подняться до 4,5%.
В пятницу, 13 июля, состоится встреча министров финансов ЕС. Ближе к вечеру в США выйдет индекс доверия Мичиганского университета. В Штатах также увидит свет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных буровых установок.
Производственные результаты за II квартал 2018 года опубликует «НЛМК».
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