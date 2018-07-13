Рубль сохранится на комфортных уровнях в преддверии встречи Трампа с Путиным

Доллар продолжает укрепляться. Данные по инфляции в США , опубликованные накануне, в целом совпали с рыночными ожиданиями, продемонстрировав рост. Базовая инфляция растет третий месяц к ряду и достигла отметки 2.3% г/г, что является самым высоким показателем с начала 2017 года. В итоге ожидания рынка в отношении шагов ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики сохраняют привлекательность американской валюты. Дополнительным подтверждением этому стали заявления представителя ФРС Харкера, который отметил, что регулятор открыт к еще двум повышения ставки в этом году, если инфляция ускорится. В свою очередь на позиции евро определенное негативное влияние оказал опубликованный накануне протокол июньского заседания ЕЦБ . Исходя из документа, регулятор подчеркивает, что характер и сроки нормализации денежно-кредитной политики зависят от макроэкономических показателей и ставки продолжат оставаться низкими до тех пор, пока в этом есть необходимость. Таким образом, отсутствие определенности в части будущих шагов ЕЦБ приводит к ослаблению позиций европейской валюты. Дополнительным фактором ослабления EUR стал пересмотр Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны в 2018 г. с 2,3% до 2,1% в связи с торговыми войнами. Краткосрочно EURUSD — 1.16-1.17.

Рубль сохраняется на комфортных уровнях, несмотря на существенную коррекцию на рынке нефти на текущей неделе. Рубль демонстрирует более уверенную динамику в паре с долларом, чем другие сырьевые валюты. Со среды, когда произошло снижение цен на нефть 6% рубль потерял лишь 0.6% в паре с долларом, в то время как бразильский реал и норвежская крона ослабли более чем на 1.5%. Поддержку рублю оказывают внутренние факторы: продажи валютной выручки экспортерами в преддверии сезона дивидендных выплат и восстановление спроса иностранных инвесторов на российские активы. На следующей неделе дополнительную поддержку рублю может оказать подготовка к налоговому периоду. Из геополитических факторов факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами воспринимается участниками рынка позитивно. Ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни в течение июля.