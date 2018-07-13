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Эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн рублей
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Эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Эффект от соглашения России с ОПЕК о сокращении добычи нефти (сделка ОПЕК+) для федерального бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн руб., заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
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