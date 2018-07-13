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Эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн рублей
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Эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн рублей
Rambler News Service
1 час назад
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Эффект от соглашения
России
с
ОПЕК
о сокращении добычи нефти (сделка ОПЕК+) для федерального бюджета РФ в 2018 году составит 2,5-3 трлн руб., заявил министр энергетики РФ
Александр Новак
в ходе выступления в
Совете Федерации
.
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