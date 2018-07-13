Спрос на доллар сохраняется

Настроения на мировых финансовых рынках продолжают стабилизироваться. Появились намёки на то, что Вашингтон и Пекин могут сесть за стол переговоров, что подбадривает инвесторов, которые, впрочем, не спешат обольщаться и питать иллюзии, учитывая сохраняющиеся риски дальнейшей эскалации торговой войны.

Азиатские площадки показали преимущественно позитивную динамику. В неплохом плюсе открылись европейские рынки. Вслед за внешним фоном, с умеренного подъема начали сессию и российские бенчмарки, несмотря на дальнейшие распродажи в сырьевом сегменте. Отечественные инвесторы с энтузиазмом ждут саммита США России , говорит руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.

На рынок нефти после нескольких безуспешных попыток восстановления возобновились распродажи. Brent, которая не смогла зацепиться за отметку $74, спустилась в район $73,5 и может снова нарушить целостность уровня $73. Игроки продолжают выходить из длинных позиций на угасании рисков дефицита мирового предложения. Тем временем активность на сланцевых месторождениях США продолжает падать, и данные Baker Hughes могут подтвердить эту тенденцию, если укажут на сокращение или стагнацию числа активных буровых. Ключевая цель медведей сейчас проходит в районе $72,6.

Рубль продолжает демонстрировать чудеса стойкости. Валюта практически не отреагировала на недавний обвал на рынке нефти и продолжает хладнокровно наблюдать за дальнейшим падением котировок, получая поддержку на фоне спроса на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода и на фоне дивидендных выплат в РФ. Также участники рынка не скрывают своих надежд на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном после диалога Путина и Трампа, который состоится 16 июля в Хельсинки

На международной арене спрос на доллар оживился в пятницу. 12 июля валюта частично утратила энтузиазм из-за неоднозначной статистики по американской инфляции. Но 13 июля «американца» могут поддержать данные по потребительским настроениям Мичиганского университета, если выйдут выше прогнозов. Также трейдеры продолжат следить за торговой риторикой в мире.