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Доходы от экспорта в Псковской области в мае составили 23,2 млн долларов
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Доходы от экспорта в Псковской области в мае составили 23,2 млн долларов 

Псковская губерния 2 часа назад
Доходы от экспорта в Псковской области в мае составили 23 млн 256 тыс. долларов, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Всего за пять месяцев этого года экспортные доходы составили 197 млн 981 тыс. долларов. Импорт в мае составил 27 млн 986 тыс. долларов, за пять месяцев 2018 года — 123 млн 030 тыс. рублей. По итогам пяти месяцев года лидерами среди стран, в которые Псковская область экспортирует товары и услуги, стали Республика Беларусь, Эстония и Латвия соответственно. Среди стран, которые импортируют товары и услуги в регион, лидеры — Республика Беларусь, Латвия и Германия соответственно. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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