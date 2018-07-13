Доходы от экспорта в Псковской области в мае составили 23,2 млн долларов 

Доходы от экспорта в Псковской области в мае составили 23 млн 256 тыс. долларов, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Всего за пять месяцев этого года экспортные доходы составили 197 млн 981 тыс. долларов. Импорт в мае составил 27 млн 986 тыс. долларов, за пять месяцев 2018 года — 123 млн 030 тыс. рублей. По итогам пяти месяцев года лидерами среди стран, в которые Псковская область экспортирует товары и услуги, стали Республика Беларусь, Эстония и Латвия соответственно. Среди стран, которые импортируют товары и услуги в регион, лидеры — Республика Беларусь, Латвия и Германия соответственно. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»