Новак назвал основные причины скачка цен на бензин 

«Предпринимаемые меры (правительством) уже дали результат: с начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились. Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией», — заявил Новак, имея в виду заморозку цен в рознице.
Тенденцию подтверждает Минэкономразвития РФ. «Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1 процента с 5,6 процента в мае, что было связано с реализацией̆ мер по стабилизации ценовой̆ ситуации на рынке нефтепродуктов», — говорится в бюллетене «Картина инфляции».