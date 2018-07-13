Ещё
Новак назвал основные причины скачка цен на бензин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новак назвал основные причины скачка цен на бензин 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Предпринимаемые меры (правительством) уже дали результат: с начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились. Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией», — заявил Новак, имея в виду заморозку цен в рознице.
Тенденцию подтверждает Минэкономразвития РФ. «Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1 процента с 5,6 процента в мае, что было связано с реализацией̆ мер по стабилизации ценовой̆ ситуации на рынке нефтепродуктов», — говорится в бюллетене «Картина инфляции».
Российская Газета: последние новости
В Минсельхозе РФ предложили, сколько пшеницы продать из госфонда Новак оценил доходы бюджета от сделки ОПЕК+ в 3 триллиона рублей В Госдуме обещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»183
В СССР за такое убивали97
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение