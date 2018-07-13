Минэкономразвития допустило снижение цен в августе

По оценкам ведомства, все будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольствие (в основном на плодоовощную продукцию).

"При достаточном предложении отечественной продукции нового урожая мы сможем увидеть типичную дефляцию на отдельные продовольственные товары, — сообщили в пресс-службе МЭР. — Дефляция в целом на все товары и услуги возможна в августе, но она будет не такой выраженной, как в прошлом году".