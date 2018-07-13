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Минэкономразвития допустило снижение цен в августе
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Минэкономразвития допустило снижение цен в августе 

Российская Газета 2 часа назад
По оценкам ведомства, все будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольствие (в основном на плодоовощную продукцию).
"При достаточном предложении отечественной продукции нового урожая мы сможем увидеть типичную дефляцию на отдельные продовольственные товары, — сообщили в пресс-службе МЭР. — Дефляция в целом на все товары и услуги возможна в августе, но она будет не такой выраженной, как в прошлом году".
В прошлом году в августе Росстат зафиксировал дефляцию в полпроцента, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Такое падение общего уровня цен стало рекордным для августа в истории современной России. Наибольший вклад в дефляцию внесло падение цен более чем на 15 процентов на плодоовощную продукцию.
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