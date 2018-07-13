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В России резко замедлились темпы роста цен на бензин
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В России резко замедлились темпы роста цен на бензин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Темпы роста цен на бензин снизились до 2,1% в июне текущего года. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
"Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% месяц к месяцу с 5,6% месяц к месяцу в мае", — заявили в министерстве.
Уточняется, что это было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов.
Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго не ожидает резких скачков цен на топливо в 2019 году.
Он подчеркнул, что на данный момент, в рамках налогового маневра, прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка.
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