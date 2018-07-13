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Новак рассказал об объеме сокращения добычи нефти в РФ
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Новак рассказал об объеме сокращения добычи нефти в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики Александр Новак заявил, что сокращение добычи нефти Россией по сделке ОПЕК+ в июне составляло 120 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В июне примерно 120 тыс. баррелей", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в текущем году на уровне 3,63 млн баррелей в сутки.
В 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,66 млн баррелей в сутки.
Также стало известно, что агентство прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году до 11,56 млн баррелей в сутки.
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