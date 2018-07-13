Новак рассказал об объеме сокращения добычи нефти в РФ

Новак рассказал об объеме сокращения добычи нефти в России

Министр энергетики Александр Новак заявил, что сокращение добычи нефти Россией по сделке ОПЕК+ в июне составляло 120 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В июне примерно 120 тыс. баррелей", — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в текущем году на уровне 3,63 млн баррелей в сутки.

В 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,66 млн баррелей в сутки.

Также стало известно, что агентство прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году до 11,56 млн баррелей в сутки.