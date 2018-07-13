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РФ урезала добычу нефти
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РФ урезала добычу нефти 

News.ru 3 часа назад
В рамках сделки ОПЕК+ в июне Россия сократила добычу нефти на 120 тысяч баррелей в сутки. Ранее данное соглашение продлили до конца 2018 года.
О ходе выполнения этой сделки рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, передаёт «Прайм».
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