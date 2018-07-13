Чем встреча Путина и Трампа обернется для рубля

Надежд нет: Трамп не спасет рубль

На открытии торгов на Московской бирже 13 июля рубль растет. Курс доллара снизился на 7 коп. и составил 62,18 руб. Курс евро упал на 23 коп., до 72,42 руб.

Позитивная динамика наблюдается на фоне ожиданий инвесторов от предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Глав государств ожидают трудные переговоры, признал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . «Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить», — сказал он журналистам в четверг, 12 июля.

Ранее и в Кремле, и в Белом доме отмечали, что президенты двух стран намерены обсудить перспективы развития российско-американских отношений и глобальные вопросы.

«Мы встречаемся с президентом Путиным в понедельник. И мы едем на эту встречу, не рассчитывая на многое. Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы [президента США в 2016 году]… Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет», — сказал уже сам Трамп на саммите НАТО.

При этом Трамп отметил, что российский президент не является его другом. «Он мой конкурент. Я надеюсь, что мы поладим. Мне кажется, мы ладим друг с другом. Но он мой конкурент», — сказал глава Белого дома.

Не исключено, что одной из тем разговора двух президентов станет ситуация на мировом рынке нефти: Трамп неоднократно заявлял, что ждет от ОПЕК мер по снижению цен, а Россия на сегодняшний день является одним из ключевых бенефициаров договора ОПЕК+ и одной из немногих стран, которая может оперативно нарастить добычу. Коснутся лидеры могут и темы «Северного потока — 2»: Трамп постоянно ругает союзников из ЕС за участие в этом проекте, а Россия делает акцент на том, что он «полностью коммерческий».

Скорее всего, не обойдут стороной Трамп и Путин и темы торговых войн и взаимных пошлин: в ответ на повышенные американские тарифы на экспорт стали (25%) и алюминия (10%) Россия недавно также ввела ограничения на ввоз ряда товаров американского производства.

Эксперты и финансовые аналитики неоднозначно оценивают предстоящий саммит.

«Хотя встреча глав государств России и США представляет собой позитивное событие на дипломатической арене, мы не ожидаем ослабления существующих санкций и/или повышения предсказуемости санкционной политики США в ближайшей перспективе, учитывая, что это зависит от внутренней политики США в дополнение к геополитическим рискам, обусловленным конфликтами на Украине и в Сирии», — сказал «Газете.Ru» директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспэ.

С точки зрения рейтинга, Fitch заявляло, что геополитическая напряженность и сохраняющийся риск новых санкций негативно сказываются на дальнейшем улучшении кредитоспособности России (на текущий момент суверенный рейтинг «ВВВ-»).

«Восприятие ситуации инвесторами в отношении рисков, связанных с санкциями, является волатильным с начала работы текущего правительства США, свидетельствуя тем самым о непростом характере двусторонних взаимоотношений», — добавляет Ариспэ.

При этом большинство аналитиков сходятся в том, что рубль сейчас смотрится заметно увереннее аналогов из развивающихся стран, демонстрируя на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая и локального снижения на рынке нефти удивительную стабильность.

Согласно материалам ЦБ , реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в июне 2018 года увеличился на 0,8% по сравнению с маем. При этом по отношению к доллару курс снизился на 0,7%, а по отношению к евро — вырос на 0,9%.

По итогам полугодия реальный эффективный курс рубля снизился на 5% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Учитывая, что в российских активах присутствует большой дисконт, связанный с низким уровнем отношений с США, ожидания саммита двух глав государств являются сейчас одним из наиболее весомых факторов поддержки, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Поддержку рубль получает также со стороны рынка ОФЗ — в последние дни интерес к рублевым госбумагам со стороны иностранных инвесторов усилился, в целом же индекс государственных облигаций RGBI непрерывно подрастает с 4 июля, что при прочих равных указывает на веру инвесторов в то, что встреча Путина и Трампа принесет прогресс в решении накопившихся проблем, говорит эксперт.

В «пустом» результате широко анонсируемой встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, и хотя значительных прорывов никто не ждет, даже небольшие подвижки в переговорах могут увеличить спрос на рублевые активы, уверен аналитик БКС.

Один из основных негативных факторов, оказывающих давление на курс нацвалюты, имеет политическое происхождение, и в случае достижения компромисса хотя бы по небольшому числу спорных вопросов у рубля появится возможность для роста, уверен управляющий активами ICBF Алексей Федоренко . Однако, по словам эксперта, необходимо учитывать стойкое желание отечественных регуляторов удержать валюту от укрепления для сохранения конкурентного преимущества российских компаний перед иностранными аналогами, так что даже в случае благоприятного исхода встречи существенного укрепления курса ожидать не стоит: рубль вполне может попробовать «сходить» до отметки в 61 рубль за доллар в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе гораздо реальнее увидеть котировки вблизи 63 рублей за доллар.

Очевидно, что на этой неделе рубль был лучшим среди валют EM. Однако негативные глобальные процессы, которые связаны с ростом ставок и торговой войной не могут не повлиять на его динамику. Поэтому в текущей ситуации говорить о трендовом укреплении рубля пока рано, уверен главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов

Директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов полагает, что «после переговоров Путин-Трамп пара доллар/рубль вполне может быть по 65,56».

«Думаю, не удивлю, если скажу, что пара евро/рубль будет в этом случае чуть выше 76,5. Может быть, и выше, есть такие тревожные признаки», — добавляет эксперт.

Если смотреть на прошлые диапазоны по рублю с 2009 года, обычно ширина +18% для одного месяца — это в пределах нормы, хотя есть отдельные сигналы о том, что победное шествие доллара вверх продолжится, добавляет Крылов.

Между тем, согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% россиян не ждут никаких существенных сдвигов от встречи Путина и Трампа. На позитивные итоги рассчитывают только треть (33%) опрошенных, негатива ожидают не более 1% граждан.

При этом почти половина россиян (49%) называет нынешние отношения РФ и США напряженными, а еще четверть — прохладными.