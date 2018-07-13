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В Европе растет спрос на этикеточные материалы
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В Европе растет спрос на этикеточные материалы
ИнформУпак
3 часа назад
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В сравнении с 2016 годом эта цифра выросла на 4,7%. По мнению экспертов, 2018 год также покажет рост производства этой категории товара. Начиная с 2013 года был зафиксирован прирост более чем 5% ежегодно.
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