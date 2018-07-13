Падение рынков приостановилось: Китай и США заявляют о готовности к переговорам по торговле

Вчера внешние рынки предприняли попытку отыграть падение среды, однако российским акциям это не помогло. Видимо, резкое падение цен на нефть продолжает оказывать негативный эффект. Естественно, что нефтяные компании были вчера среди лидеров падения. По итогам дня индекс РТС потерял 0,75%, а индекс ММВБ опустился на 0,6%.

Заявления со стороны США Китая о готовности продолжить переговоры по условиям торговли послужили мировым рынкам поводом, чтобы приостановить падение индексов. Китай в лице замминистра торговли Ван Шувэна дал понять, что готов к решению проблем за столом переговоров. О готовности к возобновлению диалога заявил и министр финансов США Стивен Мнучин , однако добавил при этом, что Пекин должен согласиться на более глубокие экономические реформы. Пока никаких конкретных предложений о сроках переговоров нет. Вчера же президент США Дональд Трамп , выступая в Брюсселе , в свойственной ему оптимистичной манере обнадежил рынок, заявив, что с Китаем все закончится «очень хорошо».

Европейские рынки завершили день в плюсе, индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,7%. Американский рынок также торговался в зеленой зоне, S&P 500 подрос почти на 0,9%. Потребительская инфляция в США в июне оказалась на уровне ожиданий: цены выросли на 2,9% год к году, базовая инфляция составила 2,3%. Однако инфляция за месяц составила лишь 0,1% вместо ожидавшихся 0,2%, а средние реальные недельные доходы выросли на 0,2%, что ниже июньских темпов на 0,1 п.п. В целом уровень инфляции заметно превышает ориентир ФРС , составляющий 2% год к году, поэтому вопрос о числе оставшихся до конца года повышений учетной ставки остается открытым.

Цены на нефть вчера лишь немного отыграли обвальное снижение среды, однако пока заметных поддерживающих факторов не появилось, и сегодня с утра нефтяные котировки немного сползли вниз. Азиатские рынки сегодня в основном демонстрируют рост. Данные об импорте/экспорте Китая за июнь показали заметное увеличение экспорта — на 11,3% год к году (в долларах). Таким образом, рост экспорта на 1,8 п.п. превзошел ожидания. Рост импорта, наоборот, не дотянул до прогнозировавшихся 21,3% и составил лишь 14,1% год к году (в долларах).