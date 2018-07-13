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Россельхознадзор ограничил ввоз молока из Белоруссии
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Россельхознадзор ограничил ввоз молока из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ввоз в Россию питьевого молока с трех предприятий Белоруссии ограничен в связи повторным выявлением нитратов, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Россельхознадзор вводит с 16 июля «временные ограничения» на поставки в Россию питьевого молока, произведенного рядом предприятий Белоруссии «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации», а именно — из-за превышения массовой доли нитратов, рассказала Мелано, передает РИА «Новости».
Ограничения коснутся продукции СООО «Данон Пружаны», «Минского молочного завода № 1» и «Несвижского завода детского питания».
В случае поступления продукции в Россию до 16 июля «решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», отметили в ведомстве.
Отмечается, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем подчеркнул, что при повторных нарушениях Россия может ввести запрета на поставки продукции с этих предприятий.
Напомним, в марте Россельхознадзор планировал ввести ограничения на поставку молока и молочных продуктов из Белоруссии из-за выявленных в продукции остатков лекарственных средств, но позже отказался от этого.
В апреле Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи со случаями выявления генетического материала АЧС в мясной продукции.
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