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ОНФ предложит Госдуме в полтора раза увеличить период для пенсионных изменений
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ОНФ предложит Госдуме в полтора раза увеличить период для пенсионных изменений 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют подготовить пакет поправок к законопроекту об обновлении пенсионной системы, одно из предложений будет касаться увеличения в полтора раза срока, предусмотренного для внедрения изменений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.
"Народный фронт предлагает комплекс мер, которые призваны обеспечить социальные гарантии для граждан при изменении пенсионного законодательства. В частности, предлагается увеличить в полтора раза переходный период для повышения пенсионного возраста и расширить понятие «предпенсионный возраст». Все предложения будут переданы в правительство РФ", — отмечается в сообщении.
"На основе этих предложений в ближайшее время наши эксперты разработают пакет поправок к предлагаемому правительством законопроекту. А затем он будет направлен на рассмотрение в Госдуму", — приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.
Он подчеркнул, что цель изменений в пенсионном законодательстве, которые предлагает правительство РФ, — обеспечить финансовую наполняемость и долгосрочную устойчивость пенсионной системы. «Важно, чтобы в результате действующие пенсии постоянно росли и материальное положение пенсионеров улучшилось», — добавил представитель ОНФ.
О правительственном законопроекте
16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
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