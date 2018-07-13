Рубль в лидерах

При всех опасениях, связанных с напряженностью в торговых отношениях США Китая , глобальные инвесторы усмотрели в сложившейся ситуации удачную возможность для покупки подешевевшего риска. В результате сводный индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вчера вновь развернулся в сторону роста, закрывшись в плюсе на 2,2%. Индекс S&P 500 прибавил 0,9%, на 0,2% превысив уровень закрытия вторника. Индекс DAX со вторника поднялся примерно на 0,9%. На нефтяном рынке вчерашняя сессия характеризовалась волатильностью. Попытка более существенного восстановления закончилась неудачей, и к концу торгов котировки откатились назад с внутридневных максимумов (основная коррекция произошла в период торгов в США). Однако в конечно счете цена нефти Brent все-таки выросла на 1,4%, но WTI осталась на прежнем уровне. Индекс волатильности рынка VIX снизился на 7,7%. Цена на золото выросла на 0,4%, несмотря на улучшение общего аппетита к риску.

Наклон кривой суверенного долга США вчера продолжил уменьшаться: 2-летние казначейские обязательства США повысились в доходности на 1 бп, в то время как доходность более длинных UST не изменилась. Вчерашние данные по инфляции в США в целом соответствовали ожиданиям. Вместе с тем вмененная инфляция существенно снизилась, а реальная доходность 2-летних UST выросла на 5 бп. Облигации Германии вчера закрылись снижением доходностей примерно на 1 бп, в то время как итальянские суверенные бумаги опустились в доходности на 7–9 бп. При этом евро закрылся без изменений.

Что касается других рисковых активов, отметим восстановление валют развивающихся стран: их сводный индекс (без Азии) вчера повысился примерно на 0,6%, а лучший результат в составе индекса показали южноафриканский ранд (+1,8%), мексиканское песо (+0,6%) и турецкая лира (+0,4%). Рубль укрепился относительно доллара всего на 0,3%, закрывшись на отметке 62,24. Интересно, что иностранные игроки четвертый день подряд продолжали активно продавать USDRUB. Хотя номинально вчера рубль отстал от рынка, если посмотреть на динамику с начала недели, то он вырос на 1,2% к доллару — это один из лучших результатов среди валют развивающихся стран. Двумя другими лидерами являются южноафриканский ранд ZAR (+1,3%) и мексиканское песо (+0,3%). Динамика курса рубля особенно примечательна, если учесть, что цена на нефть Brent на этой неделе упала почти на 4%.