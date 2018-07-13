Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком

Проблемы американского бюджета нарастают как снежный ком. Растущие ставки, растущие займы, сокращение налоговых поступлений и увеличение трат на обслуживание госдолга — все это проблемы, решение которых будет очень сложно найти.

Несмотря на уверенность США в росте своей экономики, проблемы становятся все более очевидны. У американцев не хватает денег. Согласно последнему ежемесячному отчету казначейства налоговые поступления начали снижаться. В июне поступления составили $316 млрд — это на 6,6% меньше, чем в июне прошлого года, когда было собрано $338,7 млрд Кроме того, недавняя растущая тенденция была сломлена.

Но крайне любопытным выглядит еще и тот факт, что федеральные расходы также снизились — на 8,8% по сравнению с июнем прошлого года до $391,1 млрд

Деньги пошли на социальное обеспечение ($88 млрд), оборону ($65 млрд), Medicare ($79 млрд), проценты по долгам ($32 млрд) и прочие расходы ($126 млрд).

Таким образом, дефицит бюджета в июне составил $75 млрд, что ниже консенсус-прогноза в $98 млрд, а также ниже $90,2 млрд, зафиксированных в июне прошлого года.

Тем не менее совокупный дефицит бюджета в 2018 финансовом году превысил $607 млрд, а это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, ожидается дальнейшее увеличение показателя до $1 трлн.

Относительно недавно Бюджетное управление США обновило свой прогноз на 2018-2028 гг.

И хотя госрасходы выходят из-под контроля и это беспокоит большинство экономистов, а уровень долга продолжает расти и превысил уже $21 трлн, главная угроза — растущие платежи по этому самому госдолгу: из-за роста ставок они резко увеличились.

На графике, который приведен ниже, видно, что в I квартале они уже достигли максимума.

Congressional Budget Office

Процентные расходы растут из-за трех факторов: увеличения суммы долга, более высоких процентных ставок и более высокой инфляции. Повышение уровня инфляции повышает уровень выплат по TIPS (облигации с защитой от инфляции), увеличивая сумму долга, по которой выплачиваются проценты.

В течение 2018 финансового года этот показатель по TIPS был увеличен на 25,8 млрд, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

Главный вопрос заключается в том, что же будет происходить, когда краткосрочные ставки достигнут 3%, как полагает ФРС . Сейчас, напомним, они находятся около 1%.

Буквально на днях банк Goldman Sachs выпустил аналитический обзор, где прогнозирует увеличение дефицита бюджета в этом и последующих годах.