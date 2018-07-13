«Повышение госпошлины на загранпаспорт — это критичная сумма для россиянина?»

«Госпошлину на загранпаспорт повысили с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей — на 1,5 тысячи рублей. Документ дается на 10 лет. Значит госпошлина повысилась на 150 рублей в год или на 12,5 рублей в месяц. Это критичная сумма для россиянина, который делает загранпаспорт, планируя все-таки выезжать куда-то за пределы РФ

Давайте разбираться дальше. Что такое загранпаспорт? Это книжечка зачастую не с самой удачной фотографией, но в нем есть чип, биометрические данные, сейчас есть еще скан сетчатки глаза. Сам процесс, оборудование и материалы, необходимые для этой государственной услуги, не бесплатные. Выдача пошлины на какой-либо документ (паспорт, права) не имеет элемента заработка, в ней есть элемент покрытия затрат. Я связываю повышение цен на пошлину не с желанием государства заработать или ограничить передвижение людей по миру, а с компенсацией затрат на материалы, которые для этого необходимы. Плюс люди, которые работают на этой службе (сканируют, выдают паспорта и так далее) они тоже должны получать зарплату.

Водительские права также выдаются на срок в десять лет. Пошлина на этот документ повысилась впервые за 5-7 лет, потому что инфляция в стране, к сожалению, не стоит на месте.

Граждане много раз задавали мне вопрос по поводу увеличения цен на бензин. Я спрашивал у них, что бы они хотели в качестве компенсации. Ответ: увеличения зарплаты на 10%.

К сожалению, есть идеальный вариант и реальный. В идеале, когда повышаются цены на коммуналку, повышаются цены на топливо, продукты и все остальное, за этим должно идти повышение заработной платы. И чтобы это было не для каких-то конкретных категорий людей, а для всех россиян, которые заняты. Надо отдать должное президенту, что за прошлые шесть лет в медицине, здравоохранении, образовании, культуре у людей есть достаточно существенный рост зарплат. Но мы не говорим сегодня, например, про сферу производства, что особо характерно для Урала. На предприятиях люди рабочих специальностей — те, кто работает руками на совесть по 8-10 часов в сутки — имеют достаточно достойный уровень зарплаты, но он не растет вместе с ростом цен.

Хочется видеть еще и повышение уровня дохода россиян реальное, а не на документах и бумагах. Здесь мы запаздываем. Если бы, например, одновременно бензин поднялся в цене на 5%, а зарплата на 10%, я не думаю, что были бы недовольные. Если посмотреть сегодня на повышение пенсии у пенсионеров и на повышение цены на продукты, которая неминуема из-за роста цены на бензин, то они не догоняют друг друга. А повышение ценника в магазине опережает повышение пенсии. Если бы у нас сегодня было хотя бы на два шага вперед: повышалась пенсия, зарплата перед тем, как вырасти ценам на продукты питания, топливо и все остальное, то это было намного лучше. Думаю, стремиться надо к этому: не к понижению цены на бензин, а к повышению уровня дохода гражданина. Президент после инаугурации говорил про то, что он ставит перед собой задачу повышения уровня жизни россиян. Я думаю, у нас с вами есть возможность увидеть, получится это или нет».