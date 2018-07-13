Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье выросла до 5124 рублей

За полгода она выросла на 3,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце июня составила в среднем по краю Приморскому краю 5124,5 рубля и возросла на 3,4% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом передает пресс-служба Приморскстата.

При этом индекс потребительских цен в июне составил 101,4% к декабрю предыдущего года, что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (на 0,6%).

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 101,5%. В частности, за первое полугодие возросли цены на плодоовощную продукцию в среднем на 5,3%.