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Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье выросла до 5124 рублей
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Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье выросла до 5124 рублей 

Prim.News 1 час назад
За полгода она выросла на 3,4%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце июня составила в среднем по краю Приморскому краю 5124,5 рубля и возросла на 3,4% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом передает пресс-служба Приморскстата.
При этом индекс потребительских цен в июне составил 101,4% к декабрю предыдущего года, что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (на 0,6%).
Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 101,5%. В частности, за первое полугодие возросли цены на плодоовощную продукцию в среднем на 5,3%.
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