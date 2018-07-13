Омские аграрии получат 237 млн рублей на компенсацию убытков от роста цен на топливо

ОМСК , 13 июля. / ТАСС /. Аграрии Омской области получат 237 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на компенсацию убытков от роста цен на топливо. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов.

"Рост цен на топливо ударил по экономике наших фермеров и аграриев. Глава региона Александр Бурков неоднократно обращался по этому вопросу в федерацию (к федеральным властям — прим. ТАСС), и наконец-то правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств на несвязанную поддержку на приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов). Всего на страну будет выделено 5 млрд рублей, из них Омская область получит 204 миллиона рублей, и сам регион софинансирует еще 33 миллиона рублей", — рассказал Чекусов.

По его словам, средства будут распределяться погектарно, но окончательная методика распределения еще неизвестна. «Это не так просто — ряд предприятий приобрели ГСМ еще до нового года по старым ценам, расход топлива различается при работе с разными культурами. Все это будет учтено», — отметил министр.

Чекусов уточнил ТАСС, что всего сельскохозяйственная отрасль в год расходует около 80 тысяч тонн дизельного топлива и 4 тысячи тонн бензина. «Это не только растениеводство, это и животноводство, перевозки. В целом затраты составляют около 1 миллиарда рублей в год. Если говорить о посевных работах, то там из-за роста цен были существенные потери, которые как раз оцениваются примерно в сумму поддержки», — подчеркнул глава омского Минсельхоза