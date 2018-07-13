Министр торговли США пообещал продать все активы

Министр торговли США обещает продать все активы

Министр торговли США Уилбур Росс пообещал продать все имеющиеся у него активы, после претензий, предъявленных ему Управлением по этике администрации США

В своем соглашении по этике Росс, пообещал продать все свои многочисленные активы, в том числе и акции Invesco Ltd. Он обязался сделать это за 90 дней, а в случае с наиболее сложными активами — за 180 дней. Однако отчеты Управления показывают, что Росс избавился далеко не от всего. В том числе, у министра в собственности остались акции Invesco на $20 млн Исполняющий обязанности директора Управления по этике администрации США Дэвид Апол, заявил, что неспособность Росса продать активы может «негативно повлиять» на общественное доверие к администрации Трампа.