Ещё
Министр торговли США пообещал продать все активы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр торговли США обещает продать все активы 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Wikimedia commons
Министр торговли США Уилбур Росс пообещал продать все имеющиеся у него активы, после претензий, предъявленных ему Управлением по этике администрации США.
В своем соглашении по этике Росс, пообещал продать все свои многочисленные активы, в том числе и акции Invesco Ltd. Он обязался сделать это за 90 дней, а в случае с наиболее сложными активами — за 180 дней. Однако отчеты Управления показывают, что Росс избавился далеко не от всего. В том числе, у министра в собственности остались акции Invesco на $20 млн  Исполняющий обязанности директора Управления по этике администрации США Дэвид Апол, заявил, что неспособность Росса продать активы может «негативно повлиять» на общественное доверие к администрации Трампа.
В свою защиту Уилбур Росс заявил, что его инвестиции были сложными и включали сотни позиций. Он подчеркнул, что «сам сообщил» о своих ошибках и он сотрудничал с бюро коммерческой этике. Министр сообщил, что для восстановления общественного доверия он продаст даже те акции, которые ему было разрешено сохранить в соответствии с его соглашением по этике. Выручку с продажи Росс намерен разместить в ценных бумагах Казначейства США.
Вести Экономика: последние новости
НБУ: без денег МВФ бюджетные расходы под угрозой Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком ФРГ: "Северный поток - 2" не является угрозой безопасности Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина383
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера137
Путевки в Турцию отдают почти даром12
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ201
Россияне скупают жилье в Турции94
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение