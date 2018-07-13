МЭР прогнозирует снижение цен в России в августе

Министерстве экономического развития (МЭР) России посчитали, что в августе в стране может произойти дефляция, однако она будет не такой выраженной, как в 2017 году.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители МЭР заявили, что в ближайшие месяцы инфляция будет в наибольшей степени зависеть от сезонной динамики цен на продукты. Макроаналитики крупнейших российских банков, которых опросила газета, пришли к выводу, что дефляция в августе 2018 года может составить 0,2%.

При этом в ведомстве отметили, что в нынешнем году снижение цен не будет таким выраженным, как в прошлом, когда дефляция достигла почти 0,6%.

Причина ослабления дефляции в том, что высокий сезон урожая может оказаться менее значимым по сравнению с прошлым годом. Также на цены окажет повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года.