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МЭР прогнозирует снижение цен в России в августе
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МЭР прогнозирует снижение цен в России в августе 

BFM.RU 2 часа назад
В Министерстве экономического развития (МЭР) России посчитали, что в августе в стране может произойти дефляция, однако она будет не такой выраженной, как в 2017 году.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представители МЭР заявили, что в ближайшие месяцы инфляция будет в наибольшей степени зависеть от сезонной динамики цен на продукты. Макроаналитики крупнейших российских банков, которых опросила газета, пришли к выводу, что дефляция в августе 2018 года может составить 0,2%.
При этом в ведомстве отметили, что в нынешнем году снижение цен не будет таким выраженным, как в прошлом, когда дефляция достигла почти 0,6%.
Причина ослабления дефляции в том, что высокий сезон урожая может оказаться менее значимым по сравнению с прошлым годом. Также на цены окажет повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года.
Определенный вклад в инфляцию внесет снижение ключевой ставки ЦБ в начале этого года, а также усиление потребительского спроса вследствие роста кредитования населения.
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