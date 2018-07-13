СМИ: Цены на бензин остаются стабильными. В столице Югры — даже снизились

За период со 2 по 8 июля 2018 года потребительские цены на бензин не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 9 июля снизилась на 2 коп. — до 43,41 руб. Стоимость бензина марки АИ-92-93 уменьшилась на 3 коп. и составила 41,61 руб., стоимость литра бензина АИ-95 не изменилась и составила 44,67 руб., литр бензина марки АИ-98 подорожал на 1 коп. — до 49,88 руб. Цена литра дизтоплива не изменилась и составила 44,46 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 9 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Назрани — на 1,9%.