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СМИ: Цены на бензин остаются стабильными. В столице Югры — даже снизились
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СМИ: Цены на бензин остаются стабильными. В столице Югры — даже снизились 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
За период со 2 по 8 июля 2018 года потребительские цены на бензин не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 9 июля снизилась на 2 коп. — до 43,41 руб. Стоимость бензина марки АИ-92-93 уменьшилась на 3 коп. и составила 41,61 руб., стоимость литра бензина АИ-95 не изменилась и составила 44,67 руб., литр бензина марки АИ-98 подорожал на 1 коп. — до 49,88 руб. Цена литра дизтоплива не изменилась и составила 44,46 руб. за литр.
За прошедшую неделю в 9 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Назрани — на 1,9%.
Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 19 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились во Владимире — на 0,8%, Петрозаводске — на 0,7%, Саранске, Иваново и Ханты-Мансийске — на 0,6%, сообщает Финмаркет.
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