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Париж испугался за «коммерческий суверенитет» ЕС
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Париж призвал защитить «коммерческий суверенитет» Евросоюза от США 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал страны Евросоюза «гарантировать коммерческий суверенитет» сообщества в связи с тем, что Вашингтон официально отказался вывести европейские компании из-под санкций США против Ирана.
По словам министра экономики и финансов Франции, весной этого года он написал письмо американскому коллеге Стивену Мнучину «с просьбой сделать исключение для европейских компаний, легально действующих в Иране, и ввести в отношении них дополнительные сроки освобождения от санкций», передает ТАСС.
«Теперь мы получили от США ответ — и этот ответ отрицательный», — заявил Ле Мэр в интервью Le Figaro.
В связи с этим он призвал «быстро принять надлежащие меры и приложить все усилия, чтобы гарантировать коммерческий суверенитет Евросоюза».
В частности, он призвал Европу создать «инструменты, которые позволят ей сопротивляться экстерриториальным санкциям [США], разработав при этом автономные сети финансирования».
«США не имеют права решать, с какой страной мы имеем право торговать!», –заявил французский министр.
Он также призвал ЕС дать «решительный, единый и пропорциональный ответ» Вашингтону.
На прошлой неделе Париж установил сроки ответа на санкции США против Ирана.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены отказываться от закупок иранской нефти из-за американских санкций.
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