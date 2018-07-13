Париж испугался за «коммерческий суверенитет» ЕС

Париж призвал защитить «коммерческий суверенитет» Евросоюза от США

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал страны Евросоюза «гарантировать коммерческий суверенитет» сообщества в связи с тем, что Вашингтон официально отказался вывести европейские компании из-под санкций США против Ирана

По словам министра экономики и финансов Франции, весной этого года он написал письмо американскому коллеге Стивену Мнучину «с просьбой сделать исключение для европейских компаний, легально действующих в Иране, и ввести в отношении них дополнительные сроки освобождения от санкций», передает ТАСС

«Теперь мы получили от США ответ — и этот ответ отрицательный», — заявил Ле Мэр в интервью Le Figaro.

В связи с этим он призвал «быстро принять надлежащие меры и приложить все усилия, чтобы гарантировать коммерческий суверенитет Евросоюза».

В частности, он призвал Европу создать «инструменты, которые позволят ей сопротивляться экстерриториальным санкциям [США], разработав при этом автономные сети финансирования».

«США не имеют права решать, с какой страной мы имеем право торговать!», –заявил французский министр.

Он также призвал ЕС дать «решительный, единый и пропорциональный ответ» Вашингтону.

На прошлой неделе Париж установил сроки ответа на санкции США против Ирана.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены отказываться от закупок иранской нефти из-за американских санкций.