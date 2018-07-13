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Над экономической стабильностью Украины нависла угроза
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НБУ: без денег МВФ бюджетные расходы под угрозой 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: ТАСС
Если Киев будет и дальше тянуть с выполнением требований Международного валютного фонда, то поставит под удар макроэкономическую стабильность Украины, заявили в НБУ.
Украинский регулятор предупредил, что дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой. Это, в свою очередь, сужает окно возможностей в заимствовании на международных рынках капитала. А они необходимы для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Так что если запланированные транши не будут перечислены, проблема финансирования бюджетных расходов встанет особенно остро.
Невыполнение Украиной заявленных в программе МВФ реформ также несет опасность для макроэкономической стабильности страны, отмечают в НБУ. При этом Нацбанк обращает внимание на уже имеющиеся риски: на Украине растет отток капитала. Кроме того, сохраняются высокие темпы трудовой миграции.
Накануне Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 17% до 17,5% годовых, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона. При этом регулятор подтвердил прогноз по росту реального ВВП Украины на уровне 3,4% в 2018 году.

А будет ли транш?

Последний меморандум о сотрудничестве между Украины с Международным валютным фондом был подписан в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд обещал выделить Киеву $17,5 млрд Пока украинское правительство получило лишь 4 транша в общей сложности на $8,7 млрд
В июне и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что осенью этого года МВФ может перевести очередную порцию. Киев рассчитывает, что новый транш составит не меньше $2 млрд
МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках. Однако украинские власти считают, что такое резкое повышение цен неоправданно. Повышение цены на газ для населения должно было произойти 1 апреля текущего года, а, после отсрочки, 1 июня. Но правительство пока на такой шаг не решилось: повышение перенесено по меньшей мере до 1 августа. Переговорный процесс по газу проходит тяжело и пока МВФ решил не выделять Украине очередной транш.
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