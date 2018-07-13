На рынках возникли новые торговые осложнения

На рынках возникли новые торговые осложненияУже на открытии торгов в среду 11 июня, рынок жестко отреагировал на внешние раздражители. После незначительного роста и укрепления, индексы опять начинают падать, из-за опасений инвесторов. Причем негативный всплеск была замечен как в Китайском экономическом секторе, так и в Американском. На данный момент рынок металлов в США находится под жестким давлением со стороны новых пошлин, поэтому на открытии торгов цена на медь и никель упала на 3%.

Таким образом, инвесторы наблюдают уже знакомую ситуацию, когда риски потерять активы вынуждают их отказываться от развивающихся рынков и выбирать более консервативные методы инвестирования. На этом фоне, инвесторы теряют интерес к российскому рынку, хотя еще несколько дней назад он находился на подъеме.

Приближающаяся встреча Трампа и Путина играет на руку российской валюте, поэтому рубль продолжает укрепляться. Прогнозировать точное поведение рубля аналитики не могут, так как американская сторона может сделать непредсказуемые действия. К тому же, пока неясно как может пройти встреча двух лидеров и как она может отразиться на мировой экономике.