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Евгений Ясин — о том, почему не стоит ожидать нового дефолта в России
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Евгений Ясин — о том, почему не стоит ожидать нового дефолта в России 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Bank of America Corp. на днях выступил с прогнозом повторения событий 1997–1998 гг., когда разразился мировой финансовый кризис, а Россия пережила дефолт. Это согласуется с июньским прогнозом Всемирного банка о том, что после 2019-го ситуация может оказаться тревожной. Впрочем, ВБ все же отмечает, что до этого момента никаких глобальных потрясений ожидать не стоит.
По мнению экспертов этих уважаемых организаций, на катаклизмы в экономике указывает похожая с концом 90-х ситуация: аналогичная динамика индексов, спад на рынках развивающихся стран, удорожание высокотехнологичных компаний… Кроме того, эксперты скептически оценивают перспективы развязанных торговых войн, протекционизма и резкого ужесточения денежно-кредитной политики США, а также наращивания задолженности государственного и частного секторов.
Обе эти организации настолько авторитетны, что я бы не стал соперничать с ними в предсказании мировых событий. Затруднения в мировой экономике действительно есть. И прежде всего они связаны с тем, что индустриальная формация меняется на инновационную.
Исторически это оправданно: с середины 1970-х годов нефть и другие сырьевые ресурсы стали сильно расти в цене. Поэтому на Западе больший упор стали делать на развитие инновационных отраслей. Таким образом, прежний акцент на развитие производства (благодаря дешевому сырью) эпохи индустриализации сместился в сторону инноваций. Это дало технологический рывок, но снизило темпы роста. И в итоге в конце ХХ — начале XXI века мы редко наблюдаем высокие темпы роста, характерные для периода индустриализации, как это было, скажем, в XIX веке, или после Второй мировой войны, или когда поднимались экономики таких стран, как Бразилия, Индия… Но, повторяю, мировая экономика — не моя область.
А вот что касается России, тут я бы отверг все разговоры о возможном дефолте. Никаких предпосылок к нему я не вижу.
Давайте разберемся, чем был вызван дефолт 1998-го. Это был острый формационный кризис периода перехода России к рыночной экономике. С начала 90-х в стране наблюдался безудержный спад. В 1998-м спад производства был 40%, дикая инфляция… Кроме того, цена на нефть в августе 1998-го была непомерно низкой — 8$ за баррель. В начале года она стоила 12$, а в конце 1997-го — 19$… Сейчас и близко нет подобных условий, поэтому и нет никаких опасений, что может произойти дефолт.
В «тучные» нулевые Россия быстро поднялась. И надо сказать, мы мало что потеряли с 2011–2012 гг. Сейчас наша экономика находится в состоянии стагнации, то есть темпы роста у нас низкие. При таких темпах мы не разбогатеем, но и больших опасностей я не вижу.
Правда, стагнация у нас будет носить затяжной характер. Тревога же, которую периодически высказывают российские экономисты, связана вовсе не с якобы грядущим дефолтом, а с необходимостью проводить реформы, чтобы ускорить темпы развития экономики и выйти из стагнации.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018 под заголовком «Дефолта не будет!».
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