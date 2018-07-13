Евгений Ясин — о том, почему не стоит ожидать нового дефолта в России

По мнению экспертов этих уважаемых организаций, на катаклизмы в экономике указывает похожая с концом 90-х ситуация: аналогичная динамика индексов, спад на рынках развивающихся стран, удорожание высокотехнологичных компаний… Кроме того, эксперты скептически оценивают перспективы развязанных торговых войн, протекционизма и резкого ужесточения денежно-кредитной политики США , а также наращивания задолженности государственного и частного секторов.

Обе эти организации настолько авторитетны, что я бы не стал соперничать с ними в предсказании мировых событий. Затруднения в мировой экономике действительно есть. И прежде всего они связаны с тем, что индустриальная формация меняется на инновационную.

Исторически это оправданно: с середины 1970-х годов нефть и другие сырьевые ресурсы стали сильно расти в цене. Поэтому на Западе больший упор стали делать на развитие инновационных отраслей. Таким образом, прежний акцент на развитие производства (благодаря дешевому сырью) эпохи индустриализации сместился в сторону инноваций. Это дало технологический рывок, но снизило темпы роста. И в итоге в конце ХХ — начале XXI века мы редко наблюдаем высокие темпы роста, характерные для периода индустриализации, как это было, скажем, в XIX веке, или после Второй мировой войны, или когда поднимались экономики таких стран, как Бразилия Индия … Но, повторяю, мировая экономика — не моя область.

А вот что касается России, тут я бы отверг все разговоры о возможном дефолте. Никаких предпосылок к нему я не вижу.

Давайте разберемся, чем был вызван дефолт 1998-го. Это был острый формационный кризис периода перехода России к рыночной экономике. С начала 90-х в стране наблюдался безудержный спад. В 1998-м спад производства был 40%, дикая инфляция… Кроме того, цена на нефть в августе 1998-го была непомерно низкой — 8$ за баррель. В начале года она стоила 12$, а в конце 1997-го — 19$… Сейчас и близко нет подобных условий, поэтому и нет никаких опасений, что может произойти дефолт.

В «тучные» нулевые Россия быстро поднялась. И надо сказать, мы мало что потеряли с 2011–2012 гг. Сейчас наша экономика находится в состоянии стагнации, то есть темпы роста у нас низкие. При таких темпах мы не разбогатеем, но и больших опасностей я не вижу.

Правда, стагнация у нас будет носить затяжной характер. Тревога же, которую периодически высказывают российские экономисты, связана вовсе не с якобы грядущим дефолтом, а с необходимостью проводить реформы, чтобы ускорить темпы развития экономики и выйти из стагнации.

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