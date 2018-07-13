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Новак расскажет, как Минэнерго решает проблему роста цен на бензин
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Новак расскажет, как Минэнерго решает проблему роста цен на бензин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Минэнерго Александр Новак выступит в Совете Федерации в пятницу в рамках «правительственного часа» с докладом по актуальным вопросам развития ТЭК и подготовке к зиме, однако основное внимание сенаторы намерены уделить проблеме роста цен на бензин.
Как ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, законодателей интересует, как Минэнерго «концептуально» собирается решать вопрос роста цен на бензин.
По итогам обсуждения сенаторы планируют принять постановление верхней палаты парламента, в котором, помимо обозначения проблем топливно-энергетического комплекса, будут указаны возможные, в том числе законодательные, пути их решения.
В повестке заседания значится также ратификация договора с Сербией о соцобеспечении, внесение изменений в действующее законодательство, направленных на расширение целей деятельности, основных задач и полномочий РАН, а также поправки в закон «О Фонде перспективных исследований» в части передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Сенаторам предстоит, помимо этого, рассмотреть законы о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, о снижении акцизов на топливо, о создании Фонда развития и праве правительства повышать экспортные пошлины на бензин.
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