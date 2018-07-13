Новак расскажет, как Минэнерго решает проблему роста цен на бензин

Как ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко , законодателей интересует, как Минэнерго «концептуально» собирается решать вопрос роста цен на бензин.

По итогам обсуждения сенаторы планируют принять постановление верхней палаты парламента, в котором, помимо обозначения проблем топливно-энергетического комплекса, будут указаны возможные, в том числе законодательные, пути их решения.

В повестке заседания значится также ратификация договора с Сербией о соцобеспечении, внесение изменений в действующее законодательство, направленных на расширение целей деятельности, основных задач и полномочий РАН , а также поправки в закон «О Фонде перспективных исследований» в части передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Сенаторам предстоит, помимо этого, рассмотреть законы о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, о снижении акцизов на топливо, о создании Фонда развития и праве правительства повышать экспортные пошлины на бензин.