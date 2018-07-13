Как Индия войдет в тройку крупнейших экономик мира

Как Индия собирается войти в тройку крупнейших экономик мира

В 2017 году Индия обошла Францию и заняла шестое место в рейтинге стран по объёму ВВП. При этом эксперты ожидают, что уже через десять лет южноазиатская республика попадёт в тройку крупнейших экономик мира. В последние годы государство совершило серьёзный рывок за счёт усиления промышленности и IT-сектора, расширения экспорта и активного участия в глобальных интеграционных процессах. Впрочем, высокий показатель социального неравенства и недостаток квалифицированных кадров пока остаются главными вызовами для Нью-Дели . Как «индийское чудо» может изменить современный уклад в мировой экономике — в материале RT.

В 2017 году в рейтинге крупнейших экономик мира произошли заметные перестановки. Так, после трёх лет стабильного положения Франция переместилась с шестой позиции на седьмую, уступив при этом своё место Индии. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка

Согласно оценке мировых кредиторов, по итогам 2017 года объём индийского ВВП достиг отметки $2,597 трлн. Во Франции, в свою очередь, показатель составил $2,582 трлн. По прогнозу организации, в 2018 году темпы роста валового внутреннего продукта южноазиатской республики будут вблизи 7,3%, а в 2019—2020 годах — на уровне 7,5%. Таким образом, ожидается, что в течение следующих нескольких лет экономика Индии станет самой быстрорастущей среди развивающихся стран.

Как отмечают эксперты Всемирного банка, за последние 10 лет Индия сумела удвоить объём своего ВВП. По состоянию на 2007 год значение составляло $1,2 трлн, при этом республика на тот момент занимала 12-е место в списке стран по реальному уровню валового внутреннего продукта.

Германию, Вместе с тем, по оценке специалистов британского Центра экономических и деловых исследований, уже к 2032 году страна обойдёт Соединённое Королевство Японию и станет третьей крупнейшей экономикой мира после США Китая . В свою очередь, аналитики HSBC ожидают, что это может произойти несколько раньше — к 2028 году.

Индийский рывок

Оксана Холоденко. Во многом рост индийской экономики обусловлен демографическим фактором. На сегодняшний день население страны превышает 1,3 млрд человек, а объём ВВП на душу населения постепенно растёт. Такая ситуация создаёт все условия для активного развития сферы услуг. Её доля в валовом внутреннем продукте страны уже превысила 50%. Об этом в интервью RT рассказала эксперт фондового рынка « БКС Брокер

Ярослав Лисоволик. Рост сектора услуг вместе с наметившимся расширением среднего класса в Индии способствует ускоренному наращиванию потребления в республике. Это, в свою очередь, также положительно сказывается на экономике государства, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор Валдайского клуба

«Стоит отметить, что важными драйверами экономического ускорения республики также стали расширение финансовой системы и рост доступности финансовых услуг по отношению к большей части населения. Это тоже может существенно улучшить ситуацию с точки зрения потребления», — добавил Лисоволик.

Кроме того, заметный экономический рывок южноазиатская страна сделала и за счёт развития целого ряда отраслей промышленности. По словам руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, на сегодняшний день Индия уже сумела стать одной из крупнейших сталелитейных держав мира. При этом в определённой степени республика обязана Китаю своими высокими темпами роста ВВП.

«Индия сумела наладить отличный экспорт товаров сельского хозяйства, в том числе и в КНР. Страна воспользовалась нехваткой продуктов питания на китайском рынке. Помимо этого, республика начала поставлять по всему миру изделия из ткани. Поскольку текстильная продукция Китая заметно подорожала, Индия стала заместителем китайского рынка», — объяснил в интервью RT Алексей Маслов.

Опрошенные RT аналитики также отмечают и положительный эффект для экономики от мощного роста сектора информационных технологий. Так, индийские IT-специалисты пользуются огромной популярностью у зарубежных компаний.

«Индия успела стать основным экспортёром IT-услуг, важным центром технологичного аутсорсинга для транснациональных корпораций и поставщиком соответствующих специалистов в ведущие страны мира. На IT-сектор приходится большая доля занятости в частном секторе страны», — отметила Оксана Холоденко

Вместе с тем, согласно оценке Алексея Маслова, на сегодняшний день уже можно отследить и начало нового тренда — из страны аутсорсинга Индия превращается в самостоятельную экономическую державу. Во многом это связано с расширением участия республики в глобальных интеграционных процессах. Одним из последних шагов страны в этом направлении стало её членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также начало переговоров о создании зоны свободной торговли с государствами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

«До недавнего времени Индия оставалась достаточно закрытой экономикой с довольно высоким уровнем внешнеторговых тарифов. Уже начатое активное выстраивание внешнеторговых альянсов может привести к улучшению возможностей для индийского экспорта за рубеж. Это тоже дополнительный фактор экономического роста страны», — объяснил Ярослав Лисоволик.

Полоса препятствий

Как отмечают опрошенные RT эксперты, перед вхождением в тройку крупнейших экономик мира Индии ещё предстоит ответить на целый ряд вызовов. Так, несмотря на уже наметившийся рост ВВП на душу населения, показатель по-прежнему остаётся достаточно низким — на уровне $1963. Для сравнения, в Китае это значение составляет $7330, отметил Алексей Маслов.

Помимо этого, согласно мнению эксперта, страна в ближайшие годы должна сосредоточить свои усилия на повышении качества рабочей силы. На сегодняшний день лишь в некоторых районах государства есть высококвалифицированные работники. В связи с этим в Индии возникают определённые сложности с развитием современных областей производства.

«Решением данной проблемы является развитие образования, особенно в южных штатах Индии. Власти уже начали работу в этом направлении, и сейчас идёт создание системы международного образования, а также международных университетов. Самый крупный проект в этом плане — это университет Наланда, где работают специалисты из США, Германии, Китая и Сингапура», — рассказал Маслов.

В интервью RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев также добавил, что позитивный эффект могло бы иметь и более интенсивное проникновение интернета в Индию. По словам эксперта, на сегодняшний день порядка 69% индийцев не пользуются глобальной сетью.

Нехватка квалифицированной рабочей силы усугубляет и проблему неравенства в стране, считает Алексей Маслов. Так, большой разрыв между богатыми и бедными является одним из важнейших вызовов для экономики государства. По словам Оксаны Холоденко, ситуацию ухудшает и высокий уровень коррупции. По данным исследования Transparency International, в 2017 году Индия заняла 81 место в списке коррумпированности из 176 стран.

«Негатив в экономику прибавляет и существенный рост цен на нефть с середины 2017 года. Этот фактор способствует увеличению бюджетного дефицита Индии. Страна занимает 3-е место после Китая и США по потреблению энергоносителей в мире», — добавила эксперт.

Новый порядок

Основным преимуществом Индийской экономики является её молодое население, отмечают аналитики. Так, по словам Артёма Деева, сегодня более 50% индусов моложе 30 лет.

«В Индии одна из самых молодых рабочих сил, а проблема старения населения не является существенной. Поэтому многие заказы начнут перетекать в Индию. Республика будет постепенно перетягивать на себя крупные сборочные производства технологических гигантов. Уже сегодня страна так поступает с Apple — компания начала открывать заводы на территории государства», — пояснил Алексей Маслов.

Кроме того, в ожидаемой перспективе приток дешёвой и квалифицированной рабочей силы из Индии может привести к стабилизации цен в мире, считает эксперт. Обострение противостояния между США и Китаем способствует разбалансировке рынков и в состоянии спровоцировать глобальный инфляционный скачок. На этом фоне индийский фактор станет своего рода предохранителем в случае такого развития событий.

В целом же вхождение Индии в тройку государств по объёму ВВП, а также возможное лидерство Китая в данном рейтинге с течением времени, может поспособствовать изменению уже устоявшего уклада в глобальной экономике, считает Ярослав Лисоволик.