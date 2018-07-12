Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,83%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов IT, производителей товаров массового потребления и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,83%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Cogeco Communications Inc (TO:CCA), которые подорожали на 5,82 п. (8,94%), закрывшись на отметке в 70,93. Котировки Birchcliff Energy Ltd (TO:BIR) выросли на 0,24 п. (5,05%), завершив торги на уровне 4,99. Бумаги Constellation Software Inc (TO:CSU) выросли в цене на 49,09 п. (4,63%), закрывшись на отметке 1.109,62.

Лидерами падения стали акции Hydro One Limited (TO:H), цена которых упала на 0,65 п. (3,22%), завершив сессию на отметке 19,52. Акции Baytex Energy Corp (TO:BTE) поднялись на 0,12 п. (2,61%), закрывшись на уровне 4,47, а Endeavour Mining Corp (TO:EDV) снизились в цене на 0,500 п. (2,16%) и завершили торги на отметке 22,600.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (646) превысило количество закрывшихся в минусе (433), а котировки 133 акций практически не изменились.

Котировки акций Constellation Software Inc (TO:CSU) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,63%, 49,09 п., и завершили торги на отметке 1.109,62.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 5,37% до отметки 12.69.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,22%, или 2,70, достигнув отметки $1.247,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,06%, или 0,04, до $70,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,31%, или 0,96, до отметки $74,36 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,40% до 0,7600, а котировки CAD/EUR повысились на 0,43%, достигнув отметки 0,6512.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 94,56.