Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны

Главным риском для экономики Украины является срыв реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ). В этом случае страна останется без международного финансирования, говорится в заявлении Национально банка Украины (НБУ).

В НБУ считают, что в 2019 году экономика Украины вырастет на 2,5%, а в следующем году — на 2,9%. Составители документа подчеркнули, что данный сценарий возможен только в том случае, если будут происходить предписанные МВФ структурные реформы.

"Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, которое предусмотрено этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала", — говорится в докладе НБУ.