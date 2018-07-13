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Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны
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Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главным риском для экономики Украины является срыв реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ). В этом случае страна останется без международного финансирования, говорится в заявлении Национально банка Украины (НБУ).
В НБУ считают, что в 2019 году экономика Украины вырастет на 2,5%, а в следующем году — на 2,9%. Составители документа подчеркнули, что данный сценарий возможен только в том случае, если будут происходить предписанные МВФ структурные реформы.
"Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, которое предусмотрено этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала", — говорится в докладе НБУ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал «эффективный» способ закупки газа у России.
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