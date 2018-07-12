Великобритания предлагает создать зону свободной торговли с ЕС

Брюсселе. Об этом говорится в опубликованном британским правительством документе по вопросам Brexit, передает собкор Банки.ру

«Правительство хочет свести к минимуму новые барьеры для торговли между Великобританией ЕС и надеется, что обе стороны будут совместно работать, чтобы сократить их», — говорится в документе.

В частности, Великобритания видит будущее экономическое партнерство с ЕС с поэтапного введения нового упрощенного таможенного соглашения, которое устранит необходимость в проверках и контроле между Великобританией и ЕС. Также Лондон хочет остаться членом тех агентств ЕС, которые предоставляют разрешение на товары в высокорегулируемых секторах: Европейское агентство по химическим веществам, Европейское агентство по безопасности полетов и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Упрощенное таможенное управление , предлагаемое Великобританией, представляет собой сбор европейских пошлин на британской границе для товаров, предназначенных для европейского рынка, а также применение британских пошлин на товары для рынка Великобритании.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье написал в своем Twitter-аккаунте, что британский документ будет проанализирован ЕС.