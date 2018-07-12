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Россия возглавляет рейтинг крупных экономик среди развивающихся стран
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Россия возглавляет рейтинг крупных экономик среди развивающихся стран 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Сравнение проводилось за полгода.
Российская экономика, как сообщается, является сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран.
Так, России удалось отобрать первенство в данном рейтинге у Китая. Данные результаты достигнуты благодаря снижению внешнего долга.
Исследование (GEM-10) было организовано Bank of America Merrill Lynch. Отмечается, что специалистами сравнивались 68 развивающихся стран. Проводилось сравнение экономических показателей за первую половину 2018 года. В числе лидеров: Южная Корея и Индонезия.
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