Россия возглавляет рейтинг крупных экономик среди развивающихся стран 

Сравнение проводилось за полгода.
Российская экономика, как сообщается, является сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран.
Так, России удалось отобрать первенство в данном рейтинге у Китая. Данные результаты достигнуты благодаря снижению внешнего долга.
Исследование (GEM-10) было организовано Bank of America Merrill Lynch. Отмечается, что специалистами сравнивались 68 развивающихся стран. Проводилось сравнение экономических показателей за первую половину 2018 года. В числе лидеров: Южная Корея и Индонезия.