Ещё
Всемирный банк отметил рост российской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всемирный банк отметил рост российской экономики 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Всемирный банк представил обновленный рейтинг мировых экономик. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.
Согласно статистике, экономика России в 2017 году обогнала Южную Корею, заняв 11 строчку рейтинга. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов долларов, составив 1,58 триллиона. Первую строчку в сводной таблице занимают США (19,4 триллиона долларов), на втором месте оказался Китай (12,2 триллиона), замыкает тройку экономика Японии (4,9 триллиона).
11 июля исследования инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) показали, что российская экономика стала сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран. В анализе участвовали 68 развивающихся стран, которые сравнивали по 4,8 тысячи показателей. Россия заняла в рейтинге первое место, обогнав Китай, и стала обладателем «макрокубка», говорится в исследовании BofA.
7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и главных задачах, затрагивающий в основном социальную сферу. Однако позже глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин усомнился в реализации программы. По его мнению, у российской экономики не хватит ресурсов для исполнения майского указа.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, исполнение указа обойдется стране в 8 триллионов рублей. Программа будет реализована за счет средств госбюджета, после чего общая величина расходов в бюджете составит 25 триллионов рублей.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент204
РФ грозит новое сокращение населения15
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками362
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение