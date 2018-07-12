Всемирный банк отметил рост российской экономики

Всемирный банк представил обновленный рейтинг мировых экономик. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Согласно статистике, экономика России в 2017 году обогнала Южную Корею , заняв 11 строчку рейтинга. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов долларов, составив 1,58 триллиона. Первую строчку в сводной таблице занимают США (19,4 триллиона долларов), на втором месте оказался Китай (12,2 триллиона), замыкает тройку экономика Японии (4,9 триллиона).

11 июля исследования инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) показали, что российская экономика стала сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран. В анализе участвовали 68 развивающихся стран, которые сравнивали по 4,8 тысячи показателей. Россия заняла в рейтинге первое место, обогнав Китай, и стала обладателем «макрокубка», говорится в исследовании BofA.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и главных задачах, затрагивающий в основном социальную сферу. Однако позже глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин усомнился в реализации программы. По его мнению, у российской экономики не хватит ресурсов для исполнения майского указа.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, исполнение указа обойдется стране в 8 триллионов рублей. Программа будет реализована за счет средств госбюджета, после чего общая величина расходов в бюджете составит 25 триллионов рублей.