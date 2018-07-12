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КНР: Обвинения со стороны США в незаконном присвоении Китаем интеллектуальной собственности неприемлемы
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КНР: Обвинения со стороны США в незаконном присвоении Китаем интеллектуальной собственности неприемлемы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — Обвиняя Китай в принуждении к передаче технологий и незаконном присвоении интеллектуальной собственности, США игнорируют исторические факты, и это неприемлемо. Об этом заявил на состоявшейся сегодня очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Как отметил Гао Фэн, после начала политики реформ и открытости низкая себестоимость труда в Китай при слиянии с международным капиталом и технологиями стимулировали стремительный экономический рост страны, продвигали процветание мировой экономики в целом и принесли огромную выгоду иностранным компаниям. Это сотрудничество в полной мере является добровольными действиями китайских и иностранных компаний, основывающимися на коммерческих контрактах.
Гао Фэн подчеркнул, что по прошествии стольких лет компании с иностранным капиталом на территории Китая собрали огромные доходы и получили большую выгоду, однако правительство США начинает обвинять Китай в принуждении к передаче технологий и незаконном присвоении интеллектуальной собственности. Это не только искажает политику реформ и открытости и исторические факты, но и подрывает деловое доверие и в целом идет вразрез с духом договорных отношений. Китай видит в таких действиях значительную опасность, они могут расшатать основы системы рыночной экономики и свободы предприятий. —0—
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