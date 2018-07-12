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Жителям Подмосковья напомнили об изменении цен на природный газ
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Жителям Подмосковья напомнили об изменении цен на природный газ 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье начали действовать новые розничные цены на природный газ, цены повышены на 3,3 — 3,4%, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.
«С 1 июля действуют новые розничные цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)», — говорится в сообщении.
Согласно существующему законодательству Российской Федерации, основанием для пересмотра цен явилось увеличение ФАС России с 1 июля 2018 года: оптовой цены на природный газ для населения на 3,4%; тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям для населения Московской области на 3,4%.
«Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в Московской области и дифференцируются только по направлениям использования газа», — напомнила председатель комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова.
Цены повышены на 3,3%-3,4%. В частности, с 1 июля плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения вырастет на 2,1 рубля или на 3,4% и составит 63,5 рублей на одного человека в месяц (до 1 июля 2018 года было 61,4 рубля на одного человека в месяц) при нормативе потребления 10 кубометров на человека.
«Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем вырастет на 4,16 рубля на человека в месяц или на 3,3% и составит 129,6 рубля (до 1 июля 2018 года было 125,44 рубля на одного человека в месяц) при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека», — добавляется в сообщении.
Плата за индивидуальное газовое отопление — на 18 копеек за 1 кубометр газа, стоимость которого 5,523 рубля на кубометр при расчетах за газ по счетчикам (до 1 июля 2018 года было 5,341 рубля на кубометр).
На 1,27 рубля (на 3,4%) увеличится цена за квадратный метр площади жилья в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в месяц при расчетах за газ по нормативам потребления семь кубометров на квадратный метр, то есть стало 38,66 рубля на квадратный метр (до 1 июля 2018 года было 37,39 рубля на квадратный метр).
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