Китай упрощает доступ Индии на рынок лекарств вместо США 

Фото: Madoka Ikegami/EPA-EFE Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Власти КНР намерены ускорить выдачу регулятивных одобрений лекарственными препаратам, произведенных в Индии, на фоне обострения торгового противостояния с США. Об этом со ссылкой на официальные правительственные документы КНР, а также комментарии представителей фармацевтического сектора Индии сообщило агентство Reuters. Как отмечается, в интервью агентству председатель Совета по продвижению фармацевтического экспорта Индии (Pharmexcil) Динеш Дуа заявил о том, что власти КНР ускорили прежнюю процедуру выдачи регулятивных одобрений для продажи лекарств индийского производства на рынке Китая: «По нашим сведениям, власти Китая выдали инструкции, согласно которым одобренные в ЕС индийские поставщики лекарств могут получить лицензию на продажу лекарств в оперативном порядке и смогут попасть на китайский рынок в течение 6 месяцев». В Reuters также сообщили о том, что ознакомились с правительственным документом, согласно которому власти КНР планируют активизировать сотрудничество с фармацевтическими компаниями Индии. В частности, в документе отмечается, что Китай согласился помочь с подготовкой руководителей индийских компаний «для их ускоренного вхождения на китайский рынок». Кроме того, по данным агентства, Совет по продвижению фармацевтического экспорта Индии и Торговая палата КНР по импорту и экспорту лекарств и продуктов для здоровья планируют в ближайшее время подписать соглашение об облегчении процесса доступа индийских компаний на рынок Китая и помощи в нахождении торговых партнеров индийским компаниям среди китайских фирм. В пользу активизации сотрудничества между Китаем и Индией в фармацевтике также говорят заявления властей КНР. В частности, 9 июля пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунинг заявила: «Китай и Индия испытывают рост в торговле лекарственными препаратами и обо стороны ведут здоровые переговоры об открытии китайского рынке для лекарств из Индии, проведения диалога и взаимодействия между фармацевтическими индустриями обеих стран. Соответствующие департамента уже сформулировали конкретные меры по продвижению китайско-индийской торгового сотрудничества в фармацевтике и предоставление более широкого доступа для лекарств из Индии. Мы считаем, что более сильное торговое сотрудничество в фармацевтике будет способствовать здоровью граждан в двух странах». Активизацию сотрудничества между Китаем и Индией в фармацевтике можно рассматривать как одну из ответных мер со стороны Китая на торговую войну, которую развязала администрация Трампа, начав применять к Китаю импортные пошлины и другие ограничения. Китай призвал компании увеличить импорт из других стран вместо США Портал «Вести. Экономика» уже отмечал, что власти КНР открыто начали объявлять об импортозамещении американских товаров со своего внутреннего рынка, призвав китайские компании увеличить импорт сельскохозяйственной продукции, автомобилей и ряда других товаров из других стран. В дальнейшем в этот список могут попасть и лекарственные препараты и, в случае обострения торгового противостояния между Китаем и США, данный список будет только расти.