Пенальти в ворота доллара: что будет с рублем после ЧМ-2018

Зарубежные туристы помогут укрепить российскую валюту

Чемпионат мира по футболу, как и любой другой крупный международный спортивный турнир, привлекает в страну — хозяина первенства внушительный поток зарубежных туристов. Все они тратят немалые деньги, причем в валюте организующих соревнования государств. Рост банковских операций, как правило, приводит к укреплению курса национальных валют стран — хозяев чемпионата. Впрочем, так бывает не всегда. Мундиали в Японии Южной Корее , а потом в Германии укрепили иены, южнокорейские воны и евро в среднем на 10%. Валюты же Южно-Африканской Республики Бразилии , напротив, существенно провалились.

Российский рубль пока не ощутил особого эффекта от проведения ЧМ-2018. Как полагают эксперты, последствия можно будет оценивать осенью, когда организаторы футбольного первенства подсчитают доходы, прояснится ситуация на нефтяном рынке, а геополитическая атмосфера, вызванная торговыми войнами, разрядится.

На чемпионат мира по футболу в Россию приехало огромное количество (по предварительным данным, полмиллиона) болельщиков, которым пришлось обменивать иностранную валюту на рубли. В течение первой недели проведения ЧМ-2018 объем валюто-обменных операций в государственных и частных банках вырос на 15–20%. Чаще всего, естественно, на рубли обменивались доллары: на них приходится до 75% от объема операций. Еще более 20% были совершены с евро, а остальные объемы пришлись на менее распространенные на российском рынке валюты — японские иены, южнокорейские воны, аргентинские песо и даже египетские фунты.

Масштабный приток иностранной валюты, как показывает практика проведения подобных крупных спортивных мероприятий, обычно серьезно укрепляет курс национальных денежных знаков страны, которая проводит соревнования. Котировки российского рубля с начала чемпионата действительно оставались относительно стабильными, однако значительного роста не увидели как профессиональные участники валютного рынка, так и обычные граждане.

Большинство туристов меняли валюту сразу после прилета в Россию. Это был неплохой бизнес для проводивших такие операции и расположенных вблизи аэропортов и вокзалов обменных пунктов. Как утверждают наблюдатели, увидеть «специальный тариф» для иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира, можно было даже рядом со столичными транспортными узлами. За каждый доллар, который обменивали иностранцы, не всегда разбирающиеся в котировках российской валюты, нечистые на руку коммерсанты давали всего 50 рублей (в правоохранительные органы приходили жалобы, что доллары предлагали обменивать даже по 40 рублей), тогда как официальный курс ЦБ превышал 62 рубля.

Обратная же операция по обмену рублей на доллары осуществлялась иначе: «американцы» продавались чуть ли не за 70 рублей. Европейская валюта в обменниках скупалась у иностранцев по 60 рублей, а продавалась почти за 90. Правда, такие цены встречались по большому счету только в «частных лавочках». По информации правоохранительных органов, многие из них будут подвергнуты финансовым проверкам, по итогам которых к ним применят административные взыскания.

Вона против реала

Вернемся к влиянию крупных спортивных мероприятий на курс национальной валюты. Если взглянуть на последние несколько мундиалей, то можно увидеть следующую картину. Накануне и после чемпионата мира, который проводился в Японии и Южной Корее в 2002 году, курс корейских денежных знаков вел себя следующим образом. В начале того года за доллар давали 1,34 тыс. корейских вон, во время проведения чемпионата курс «зеленого» упал до 1,23 тыс., а после чемпионата валюта Южной Кореи подорожала до 1,2 тыс. за доллар. Другими словами, чемпионат позволил Сеулу поднять национальную валюту почти на 11%, причем после футбольного турнира положительный эффект сохранился.

То же можно сказать и о Стране восходящего солнца. В январе 2002 года доллар на валютных рынках оценивался в 133 японские иены, во время чемпионата — в 116 иен, а после его завершения — в 122 иены. Не считая небольшого провала сразу после чемпионата, курс японской валюты вырос по отношению к доллару почти на 9%.

В 2006 году главный футбольный турнир планеты проводился в Германии, в которой на тот момент уже почти семь лет ходила общая валюта Евросоюза — евро. В том случае ситуация повторила сценарий японско-корейского чемпионата: национальная валюта страны, принимавшей соревнования, также в результате выиграла. Впрочем, как и весь ЕС в целом. До мундиаля за доллар давали 82 евроцента, во время чемпионата — 78 евроцентов, а к концу 2006 года «зеленый» подешевел до 75 евроцентов. Таким образом, интерес футбольных болельщиков других стран, которые в 2006 году посетили Германию, позволил европейской валюте укрепиться также почти на 9%.

Впрочем, такая статистика касается исключительно развитых стран. В развивающихся государствах наблюдается противоположная тенденция. Например, в Южно-Африканской Республике, где чемпионат проводился в 2010 году, местная валюта — рэнд — сначала реагировала как положено: в год проведения чемпионата (до и после турнира) она укрепилась на те же самые 9%. Однако в начале 2011 года она рухнула к доллару на 13%.

В Бразилии, где футбольное первенство проходило в 2014 году, была отмечена аналогичная картина. Во время турнира бразильский реал вел себя относительно спокойно, но вскоре после его завершения, как отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова , резко обвалился на 20%. «Правда, обвал реала был, скорее, связан со скандалами вокруг Дилмы Русефф , которая на тот момент занимала пост президента Бразилии. Соратников Русефф, поддержавших ее на выборах, а затем получивших высокие должности в новом правительстве, обвиняли в коррупции. Сама Русефф подозревалась в попустительстве подобным махинациям. Митинги протеста и первые попытки оппозиции сместить ее с должности, которые в 2016 году привели к импичменту, сильно ударили по национальной валюте страны. Винить чемпионат в провале курса бразильского реала вряд ли стоит», — отмечает эксперт.

Мы за рублем не постоим

Если рассматривать российский рубль, то во время ЧМ-2018 его курс, как говорят специалисты, отличался небольшой волатильностью. Чемпионат «деревянный» начал с уровня в 62,6 рубля за доллар, потом последовал провал до 63,8, а затем вернулся к 62 рублям за «зеленый».

Между тем финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич прогнозирует, что эффект от ЧМ-18 на курс рубля, скорее всего, будет «размазан» на несколько месяцев. «Первоначальный позитив приходит от спекулянтов на ожиданиях притока валюты в страну. В мае рубль был посильнее многих конкурентов из развивающихся стран — курс доллара за этот месяц снизился с 64 до 61 рубля», — отмечает эксперт.

Затем на национальную валюту России оказывалось уже не спекулятивное, а фундаментальное влияние — от обмена долларов и евро на рубли: иностранные болельщики тратились на бронирование и проживание в гостиницах, на покупку билетов на матчи любимых команд, на передвижение по стране, рестораны, сувениры и так далее. «Суммарные отчеты об этих тратах будут публиковаться с некоторой задержкой и также вызовут реакцию рынка. Поэтому немедленной реакции рубля ждать не стоит. Возможно возвращение к факторам, которые влияют на курс валюты, невзирая на футбольные перипетии, но это произойдет, скорее всего, лишь в августе–сентябре», — отмечает Купцикевич.

Тем не менее курс рубля во время чемпионата мира оставался стабильным, что позволяет представителям правительства говорить о надежности и предсказуемости отечественной экономики. Дополнительным свидетельством этого стали свежие данные Emerging Portfolio Fund Research, согласно которым в разгар чемпионата, в начале июля, недельный чистый отток капитала из российских акций сократился вдвое — с $80 млн $40 млн Впрочем, есть и тревожные сигналы. В начале мундиаля, с 14 по 20 июня, иностранные инвесторы вывели из российского рынка $520 млн — это максимальный отток с момента присоединения Крыма в марте 2014 года. Несмотря на то что Минэкономразвития снизило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году с $33 млрд до $25 млрд, а к 2024 году ожидает, что этот показатель достигнет нулевых результатов, по предварительным подсчетам ЦБ, только в январе–мае чистый отток капитала из России вырос почти на 24% и превысил $23 млрд В связи с этим можно предположить, что отток капитала по итогам года превысит сумму, прогнозируемую ведомством Максима Орешкина , и никакой мировой чемпионат не спасет положение.

Такой футбол нам не нужен

Как полагают эксперты, в ближайшее время наметившуюся стабильность курса рубля могут поколебать сразу несколько факторов. Например, рост инфляции и ослабление деловой активности.

По мнению начальника аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергея Суверова , правительство собственными руками «топит» рубль. «Например, подъем налога на добавленную стоимость может привести к искусственному дополнительному росту цен. Об этом не раз говорил экс-министр финансов и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин . Возможное обрушение курса рубля станет как причиной, так и следствием разгона инфляции. Рост цен на импортируемые товары спровоцирует повышение стоимости зарубежной продукции на внутреннем рынке. Падение цен на экспортируемые товары с одной стороны повысит их привлекательность, но приведет к снижению выручки предприятий-экспортеров, особенно несырьевой промышленности, на которых старается сделать упор российское правительство », — полагает эксперт.

Среди нависающих угроз аналитики называют негативный эффект от «войны пошлин» между США Китаем , а также возможную коррекцию котировок нефти ввиду роста добычи как в Соединенных Штатах, так и в странах-участниках ОПЕК+.

Это подтверждается фактами: на последней встрече коалиции ОПЕК+ было принято решение об увеличении производства «черного золота» на 1 млн баррелей в сутки. Добыча нефти в Штатах, по данным Управления энергетической информации минэнерго США, в июне выросла еще на 100 тыс. баррелей в сутки. Исходя из этого, можно спрогнозировать, что предложение энергоресурсов на мировом рынке вновь превысит спрос. «В связи с этим нельзя исключать, что уже до конца июля стоимость доллара может вырасти до 65–66 рублей, а до конца года „зеленый“ может попробовать подобраться к 70 рублям», — полагает Купцикевич.

Существуют и другие мнения. «С начала XXI века мы видим, что эффект укрепления национальной валюты наблюдался только в развитых странах — Японии, Южной Корее, Германии. Валюты развивающихся стран, наоборот, страдают. Тем не менее делать вывод, что если чемпионаты мира по футболу и дальше будут проводиться не в странах „большой семерки“, то денежные знаки этих государств впоследствии обязательно упадут, неправильно. Чемпионаты мира заканчиваются, и валюта остается один на один с традиционными факторами — геополитикой, финансовыми перспективами мирового рынка, торговыми претензиями одних государств к другим», — уверена Мильчакова.