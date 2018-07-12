«4 000 рублей в год с каждого»: россияне оплатят повышение НДС

Эксперты подсчитали потери граждан

Повышение НДС неизбежно. Госдума готовится принять соответствующий законопроект во втором чтении. Согласно ему, с 2019 года налог на добавленную стоимость с нынешних 18% вырастет до 20%. А это означает, что следом за ним неминуемо взлетят цены в российских магазинах и по крайней мере на 2% снизится покупательная способность. В результате фактически каждый среднестатистический россиянин дополнительно отдаст государству более 4 200 рублей в год.

В правительстве даже не скрывают, что средства, полученные от повышения НДС, пойдут на исполнение майского указа президента, на который необходимо найти 8 трлн рублей. Из них по подсчетам Минфина , около 4 трлн даст НДС.

Получить эти деньги ведомство Антона Силуанова планирует за шесть лет. Именно к 2024 году Владимир Путин поручил кабинету министров принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

Причем сам Путин говорил, что найти 8 трлн рублей нужно прежде всего за счет роста экономики. Однако чиновники решили пойти по самому простому пути и попросту залезть в карман населения.

«Сейчас правительство огульно ищет триллионы рублей на подготовку научно-технологического прорыва. В частности, остановили свой выбор на повышении НДС. При этом никто не удосужился оценить влияние этой меры на финансовое положение граждан, а оно будет только ухудшаться. Чиновники даже не посчитали нужным привлечь для обсуждения общественность и экспертов», — отмечает директор Института актуальной экономики (ИАЭ) Никита Исаев

Между тем, согласно опросам фонда «Общественное мнение» , лишь 65% респондентов слышали о грядущей налоговой реформе. 52% не знают, какая сейчас действует ставка НДС. По всей видимости, россияне не догадываются, чем аукнется им спешная попытка правительства выполнить майский указ президента.

Как поясняют эксперты, чтобы нивелировать растущую фискальную нагрузку, предприниматели будут поднимать цены. По словам аналитика eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, российские производители уже стали страховаться от грядущего увеличения налогов и поднимают стоимость своей продукции.

«Сильнее всех пострадает пищевая промышленность, где затраты на промежуточное потребление сырья и материалов выше остальных секторов, а дальше рост цен распространится и на всю потребительскую корзину», — предупреждает эксперт.

В результате, исходя из того, что объем розничной торговли, по данным Росстата в 2017 году составил 29 813 млрд рублей, покупательная способность населения снизится на 2%. А это в свою очередь приведет к снижению спроса на товары. «Фактически среднестатистический россиянин вынужден будет дополнительно платить государству 4220 рублей в год», — продолжает Исаев.

Как утверждают эксперты, если стоит задача ускорить экономику, то повышать налоги — решение, которое принесет противоположный эффект, поскольку потребительский спрос — один из основных драйверов роста ВВП.

Причем пострадают не только рядовые потребители, но и производители, а вместе с ними и отечественный ВВП в целом. В случае если бизнес не будет нивелировать повышение НДС за счет увеличения цен, сальдо прибыли и убытков предприятий сократится на 5,8%. По словам замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова, рост НДС приведет к сокращению прибыли, которая и так падает. А это в свою очередь негативно скажется на инвестициях, ставку на которые делают чиновники. Как отмечает бизнес-омбудсмен Борис Титов , в странах с развитой экономикой у компаний после выплаты налогов остаются средства, которые идут на расширение производства. Но в России же вместо этого правительство повышает НДС и тем самым связывает руки бизнесу.

По оценке доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова , если НДС будет повышен, то ежегодно ВВП будет терять по одному проценту роста. То есть если к 2020 году планировалось, что показатель достигнет 1,9%, то по факту мы не увидим больше 0,9%.

И это при том, что Владимир Путин поставил перед правительством цель догнать среднемировой рост ВВП, который, на минуточку, сейчас составляет 3,8%.