Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,26%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, розничной торговли и домашних хозяйств.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite вырос на 1,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), которые подорожали на 0,0110 п. (10,78%), закрывшись на отметке в 0,1130. Котировки Hellenic Telec (AT:OTEr) выросли на 0,42 п. (4,05%), завершив торги на уровне 10,79. Бумаги Marfin Invest (AT:MRFr) выросли в цене на 0,004 п. (4,03%), закрывшись на отметке 0,108.

Лидерами падения стали акции Nireus Aqua (AT:NIRr), цена которых упала на 0,005 п. (2,97%), завершив сессию на отметке 0,170. Акции ThesKi Water (AT:TWSr) поднялись на 0,070 п. (1,50%), закрывшись на уровне 4,630, а Ellaktor SA (AT:HELr) снизились в цене на 0,030 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 2,030.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (64) превысило количество закрывшихся в минусе (26), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,31%, или 3,90, достигнув отметки $1.242,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,48%, или 0,34, до $70,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,94%, или 0,70, до отметки $75,15 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1671, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8830.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 94,56.