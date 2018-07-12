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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,76%
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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,76% 

Investing.com Россия 10 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов продовольствия, банковских услуг и здравоохранения.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite подорожал на 0,76%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Coca Cola HBC AG (AT:EEEr), которые подорожали на 1,0450 п. (3,51%), закрывшись на отметке в 30,7750. Котировки Alpha Bank SA (AT:ACBr) выросли на 0,058 п. (3,08%), завершив торги на уровне 1,940. Бумаги Nireus Aqua (AT:NIRr) выросли в цене на 0,005 п. (2,94%), закрывшись на отметке 0,175.
Лидерами падения стали акции Kekrops SA (AT:KEKr), цена которых упала на 0,0700 п. (5,51%), завершив сессию на отметке 1,2000. Акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr) поднялись на 0,0035 п. (3,32%), закрывшись на уровне 0,1020, а Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry SA (AT:ELHA) снизились в цене на 0,040 п. (2,80%) и завершили торги на отметке 1,390.
На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (52) превысило количество закрывшихся в минусе (48), а котировки 14 акций практически не изменились.
Котировки акций Coca Cola HBC AG (AT:EEEr) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,51%, 1,0450 п., и завершили торги на отметке 30,7750.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,24%, или 3,00, достигнув отметки $1.247,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 1,25%, или 0,88, до $69,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,29%, или 0,21, до отметки $73,19 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,1682, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8833.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 94,49.
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