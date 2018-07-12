Китай призвал членов ВТО оказать сопротивление протекционистским мерам

"Мы не должны недооценивать негативные последствия односторонних протекционистских мер, — сказал он. — Мы должны внимательно отнестись к возможным последствиям таких действий, призываем всех членов ВТО оказать сопротивление мерам торгового протекционизма", — подчеркнул замминистра.