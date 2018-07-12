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Китай призвал членов ВТО оказать сопротивление протекционистским мерам
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Китай призвал членов ВТО оказать сопротивление протекционистским мерам 

ТАСС 10 часов назад
ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Китай призывает членов Всемирной торговой организации (ВТО) оказать сопротивление протекционистским мерам. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Женеве заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
"Мы не должны недооценивать негативные последствия односторонних протекционистских мер, — сказал он. — Мы должны внимательно отнестись к возможным последствиям таких действий, призываем всех членов ВТО оказать сопротивление мерам торгового протекционизма", — подчеркнул замминистра.
Как заявил ранее в четверг в Пекине официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, власти США проводят дестабилизирующую внешнеторговую политику и способны ввергнуть мир в состояние экономической рецессии. По его словам, Пекин никогда не смирится с односторонними шагами Белого дома и будет вынужден отвечать на любые выпады американской стороны адекватными контрмерами.
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