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Назван эффект торговой войны для России
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Назван эффект торговой войны для России 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Тарас Литвиненко / «Коммерсантъ»
Россия вместе с другими членами БРИКС сильнее пострадает от торговых войн по сравнению со странами ОЭСР и еврозоны, пишет Организация европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) в своем докладе «Сценарии мировой экономики до 2060 года».
По подсчетам организации, если уровень торговых барьеров вернется к уровню 1990 года, ВВП на душу населения снизится на 18 процентов в среднем по миру, на шесть процентов в странах ОЭСР (куда не входит Россия), на 4,5 процента в странах еврозоны и сразу на 18 процентов в государствах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
При этом у стран БРИКС, включая Россию, есть шанс исправить ситуацию за счет реформ, в первую очередь в области управления и образования.
Сейчас совокупный ВВП стран БРИКС растет быстрее, чем общемировой — шесть процентов против 3,1. Но без адекватных перемен он снизится до двух процентов и отстанет от общего графика.
Еще один тезис доклада: члены ОЭСР отстают от азиатских стран по объемам производства. На долю Китая и Индии в 2060 году будет приходиться 20-25 мирового ВВП, в то время как на все страны ОЭСР — 40 процентов. Демографические тенденции играют не в пользу европейских стран, заставляя правительства повышать налоги — за 40 лет их уровень вырастет на 6,5 процента.
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