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Украинский Нацбанк поднял уровень учетной ставки до 17,5%
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Украинский Нацбанк поднял уровень учетной ставки до 17,5% 

360tv.ru 10 часов назад
Правление НБУ (Национальный банк Украины) повысило уровень учетной ставки до 17,5% годовых. Об этом сообщила «Газета.ru».
«По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда», — уточнил сайт регулятора.
Отмечается, что на Украине в прошлом месяце потребительская инфляция замедлила темп до 9,9%.
9 июля Нацбанк Украины совместно с полицией страны начал проверку после обнаружения десяти мешков с измельченными купюрами в лесополосе на окраине Днепра.
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