Украинский Нацбанк поднял уровень учетной ставки до 17,5%

Правление НБУ (Национальный банк Украины ) повысило уровень учетной ставки до 17,5% годовых. Об этом сообщила «Газета.ru».

«По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда », — уточнил сайт регулятора.

Отмечается, что на Украине в прошлом месяце потребительская инфляция замедлила темп до 9,9%.

9 июля Нацбанк Украины совместно с полицией страны начал проверку после обнаружения десяти мешков с измельченными купюрами в лесополосе на окраине Днепра.