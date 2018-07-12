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Россия за год нарастила экспорт пшеницы почти втрое — до 676 тыс. тонн
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Россия за год нарастила экспорт пшеницы почти втрое — до 676 тыс. тонн 

Rambler News Service 10 часов назад
Объем экспорта пшеницы из России в 2018/19 сельскохозяйственном году по состоянию на 11 июля вырос в 2,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года, сообщает Минсельхоз.
«Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил 676 тыс. тонн, что в 2,7 раза выше уровня аналогичного периода 2017/2018 года», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, совокупный объем экспорта зерна за аналогичный период вырос в годовом выражении на 89%.
Экспорт ячменя вырос в 2,7 раза до 281 тыс. тонн, кукурузы — сократился на 42% до 125 тыс. тонн.
«Прочих культур вывезено 7,4 тыс. тонн, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона», — отмечается в сообщении.
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