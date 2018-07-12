Россия за год нарастила экспорт пшеницы почти втрое — до 676 тыс. тонн

Объем экспорта пшеницы из России в 2018/19 сельскохозяйственном году по состоянию на 11 июля вырос в 2,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года, сообщает Минсельхоз

«Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил 676 тыс. тонн, что в 2,7 раза выше уровня аналогичного периода 2017/2018 года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, совокупный объем экспорта зерна за аналогичный период вырос в годовом выражении на 89%.

Экспорт ячменя вырос в 2,7 раза до 281 тыс. тонн, кукурузы — сократился на 42% до 125 тыс. тонн.

«Прочих культур вывезено 7,4 тыс. тонн, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона», — отмечается в сообщении.