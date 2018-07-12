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Нижегородский облсовпроф выступил против повышения пенсионного возраста
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Нижегородский облсовпроф выступил против повышения пенсионного возраста 

Vgoroden.ru 11 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Его члены направили открытое письмо депутатам Государственной думы и регионального законодательного собрания. В своем обращении они выразил несогласие с пенсионной реформой.
Как отмечается в письме, «принуждение» пожилых людей к работе негативно отразится на их здоровье, следовательно, вырастут расходы на медицинское обслуживание и выплату пособий. Также члены Облсовпрофа ссылаются на опыт других стран, говоря о том, что такое решение может привести к росту уровня безработицы и конфликту поколений на рынке труда.
При этом Облсофпроф поддерживает инициативу в части внесения изменений в действующую пенсионную систему и предлагает свои решения, в частности, увеличить зарплату работников за счет стимулирования развития производственной сферы, легализовать «серый» сегмент рынка труда и включить в общую страховую систему госслужащих.
Напомним, в Арзамасе прошел митинг против пенсионной реформы.
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