Нижегородский облсовпроф выступил против повышения пенсионного возраста

Его члены направили открытое письмо депутатам Государственной думы и регионального законодательного собрания. В своем обращении они выразил несогласие с пенсионной реформой.

Как отмечается в письме, «принуждение» пожилых людей к работе негативно отразится на их здоровье, следовательно, вырастут расходы на медицинское обслуживание и выплату пособий. Также члены Облсовпрофа ссылаются на опыт других стран, говоря о том, что такое решение может привести к росту уровня безработицы и конфликту поколений на рынке труда.

При этом Облсофпроф поддерживает инициативу в части внесения изменений в действующую пенсионную систему и предлагает свои решения, в частности, увеличить зарплату работников за счет стимулирования развития производственной сферы, легализовать «серый» сегмент рынка труда и включить в общую страховую систему госслужащих.