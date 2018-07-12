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Предотвращен вывод за рубеж 50 млрд рублей
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Росфинмониторинг пресек вывод из страны 50 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что его ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей.
«Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, — это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд рублей», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Он отметил, что это удалось сделать благодаря взаимодействию с Верховным судом и его председателем Вячеславом Лебедевым.
«То есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — рассказал Чиханчин президенту России.
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